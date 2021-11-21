Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев на Украину и в Молдавию
Бывший глава министерства иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас нашел выход из миграционного кризиса, бушующего в Европе – необходимо отправить беженцев, пытающихся стать нелегалами в ЕС, на Украину и в Молдавию, считает он.
Вайтекунас посоветовал Брюсселю "попросить друзей принять мигрантов в какие-нибудь лагеря" – это позволит по крайней мере избежать человеческих жертв. Что делать с ними дальше и как поступать с новыми прибывшими, дипломат не уточнил.
Свой вариант решения проблемы выдвинул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий – он предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину. Страну Моравецкого кризис затронул больше всего, поскольку основные силы потенциальных нелегалов штурмуют именно белорусско-польскую границу. Фиксируются также попытки прорыва в Литве.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признает никаких договоренностей по мигрантам, заключенных без участия польской стороны. Так он прокомментировал информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали по телефону условия разрешения миграционного кризиса на границе. По данным Эстонии, Лукашенко потребовал снятия санкций и признания его легитимности, но в ЕС не намерены идти на его условия.