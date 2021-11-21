Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев на Украину и в Молдавию

Вадим Карасев

Бывший глава министерства иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас нашел выход из миграционного кризиса, бушующего в Европе – необходимо отправить беженцев, пытающихся стать нелегалами в ЕС, на Украину и в Молдавию, считает он.

Вайтекунас посоветовал Брюсселю "попросить друзей принять мигрантов в какие-нибудь лагеря" – это позволит по крайней мере избежать человеческих жертв. Что делать с ними дальше и как поступать с новыми прибывшими, дипломат не уточнил.

Мы не можем допустить сотрясания европейских ценностных основ человеческими смертями. Так или иначе, мы должны их оттуда или выслать, или принять, или попросить наших друзей где-нибудь на Украине и в Молдове их принять в какие-нибудь свои лагеря. Но люди не должны умирать от холода на границе с ЕС.

Свой вариант решения проблемы выдвинул и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий – он предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину. Страну Моравецкого кризис затронул больше всего, поскольку основные силы потенциальных нелегалов штурмуют именно белорусско-польскую границу. Фиксируются также попытки прорыва в Литве.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признает никаких договоренностей по мигрантам, заключенных без участия польской стороны. Так он прокомментировал информацию о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждали по телефону условия разрешения миграционного кризиса на границе. По данным Эстонии, Лукашенко потребовал снятия санкций и признания его легитимности, но в ЕС не намерены идти на его условия.