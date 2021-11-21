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Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус неизвестен

Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус неизвестен


Несколько дней назад стало известно об играх, которые Microsoft планирует выпустить в Game Pass до конца ноября. Игроки, которые внимательно следят за подпиской Game Pass и анонсами игр в ней, могут обратить внимание, что Microsoft осенью обещала выпустить игру Stardew Valley в подписке Game Pass, но пока она не заявлена к выходу в подписке, а до конца осени остается около недели.

Однако Stardew Valley — это далеко не единственная игра, которая находится в «подвешенном» статусе. Есть целый ряд проектов, которые планировали выпустить в Game Pass в 2021 году, но пока у этих игр нет дат релиза, и высока вероятность, что в 2021 году значительную часть из них мы не увидим. Вот 11 таких проектов, которые должны были пополнить Game Pass сразу после релиза в 2021 году:



Space Warlord Organ Trading Simulator



Roboquest



Anacrusis 



Dead Static Drive



As Dusk Falls



She Dreams Elsewhere



Crusader Kings III (Xbox Series X | S)



Archvale



Bushiden



Chinatown Detective Agency



Signalis

Вероятно, некоторые из этих игр выйдут в декабре, и они сразу будут добавлены в подписку Game Pass. Но многие из них могут быть перенесены на 2022 год.

Напомним, что уже известно о некоторых играх, которые пополнят Game Pass в декабре:



ANVIL — (2 декабря)



Warhammer 40,000: Battlesector — (2 декабря)



Halo Infinite – (8 декабря)



Among Us (Xbox) – (14 декабря)



The Gunk – (16 декабря)

В конце этой недели стало известно, что Lawn Mowing Simulator тоже пополнит Game Pass, но пока нет информации о дате добавления проекта в подписку.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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