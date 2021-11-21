Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков

Вадим Карасев

Согласно кармическим законам, мы можем в любой момент встретить очень важного человека, задачей которого будет изменить нашу жизнь. Есть определенные признаки, которые явно указывают на то, что человек предначертан вам судьбой.

Есть несколько способов кардинально изменить свою судьбу, но порой бывает так, что сама судьба меняет нашу жизнь. Наиболее часто это происходит в сфере любви. Описанные ниже признаки помогут вам понять, что встреча с тем или иным человеком была запланирована высшими силами.

Четкое ощущение, что вы уже знаете человека

Такое бывает, когда вы виделись в прошлых жизнях, поэтому ваша душа на сверхтонком уровне ощущает то, что мужчина или женщина вам знакомы, хотя это точно не так. Получается эффект дежавю, который может действительно быть отголоском из прошлого. Ваши души знакомы, но в этой инкарнации вы видитесь впервые.

Вещие сны

Бывает так, что человек видит вещий сон о новом знакомстве, а потом оно случается. Бывает и немного иначе: двое встретились, а уже потом появляются вещие сны о том, что этот человек очень важен. Подобные сновидения чаще всего посещают нас в ночь с четверга на пятницу, хотя возможны и в другие дни.

Очень необычные совпадения

Например, случайная встреча в каком-то важном для вас обоих месте. Еще один хороший пример: двух людей бросили в этот день, а они случайным образом познакомились. Судьба дала им возможность помочь друг другу.

Время летит незаметно

Если вам вдвоем вечно не хватает времени, потому что оно летит слишком быстро, это значит, что вы действительно нравитесь друг другу. Это чисто психологический признак родственных душ, который действительно указывает на духовную близость.

Все встало на свои места

Как только появился предначертанный судьбою человек, вы сразу нашли новую работу, побороли плохие привычки, избавились от негативных мыслей, а жизнь стала такой, какой вы бы хотели ее видеть некоторое время назад.

Вы постоянно видите повторяющиеся цифры

Наиболее очевидно на судьбоносную встречу в будущем указывают постоянно встречающиеся единицы, тройки, семерки. В нумерологии данные числа явно указывают на то, что судьба должна вскоре подарить вам что-то особенное и крайне приятное.

Интуиция

Ваше шестое чувство говорит вам о том, что скоро вы встретите человека, которого полюбите всем сердцем и который полюбит всем сердцем вас. Научитесь прислушиваться к внутреннему голосу, ведь в определенных ситуациях он нас не обманывает.

Вы дополняете друг друга

Иными словами, вы разные, но вам очень хорошо друг рядом с другом. Вы как две частички мозаики — очень непохожие, но у вас есть нечто такое, что позволяет быть вам вместе.