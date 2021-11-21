Какой будет зима 2021-2022: самые верные народные приметы

Вадим Карасев

Народные приметы ничем не уступают современным прогнозам, и мудрость наших предков остается актуальной по сей день. Узнать о том, какой будет зима 2021-2022, помогут точные погодные приметы.

Осень в 2021 году началась с понижения температуры и проливных дождей, однако октябрь радовал теплом и погожими деньками. Узнать погоду ноября можно по поведению домашних и диких животных, количеству листьев на деревьях, но эти предсказания кратковременны. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами на зиму, чтобы точно знать о том, чего ждать и нужно ли готовится к крепким морозам.

О чем говорят погодные приметы

Что говорят синоптики о зиме 2021-2022

О том, какой будет зима, расскажет снег. Если на праздник Покрова его мало или нет совсем, то зимние морозы ударят внезапно. Небольшие сугробы и отсутствие ветра, напротив, сулят мягкую снежную зиму и богатый урожай.Резкого похолодания к декабрю можно не ждать — ноябрь начался с солнечной теплой погоды, и лишь к середине месяца начал выпадать снег. Однако если к концу осени задуют пронзительные северные ветра, то можно ждать частых метель в начале зимы и кратковременного снижения температуры.Если плоды, снятые осенью, с мягкой шкуркой, то зима обещает быть теплой. На то, что зимние холода будут продолжительными, укажет луковица, если на ней много слоев шелухи.Листья, задержавшиеся на деревьях до первого снега, также укажут на мягкую зиму с частыми оттепелями.Если на протяжении лета было много грибов, а осенью на рябине висят яркие гроздья в обилии, то зима будет суровой. Однако зимние холода будут редкими, если грибы пошли поздно.Если первый снег лег на землю после дождя, то зимой будут оттепели, а урожай обещает быть обильным. Морозы, ударившие на сухую землю без снега, укажут на студеные зимние дни и резкое наступление весны.

Климат стремительно меняется, и каждый год он становится теплее. Зима 2021-2022, по прогнозам синоптиков, будет мягкой, однако температурный режим будет оставаться в пределах нормы. Это значит, что холода придут, однако низкие температуры не продержатся длительное время. К февралю синоптики ожидают циклон, который принесет обильный снег с оттепелями, что может спровоцировать большое количество наледи. В декабре погода будет мягкой, а январь порадует морозными днями и солнечной погодой.

Узнать точную погоду на всю зиму вряд ли получится, ведь направление ветра может измениться. Тем, кому важно знать погодные условия, стоит сверяться с метеорологическими сводками, точность которых распространяется максимум на 4 дня.