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Короткие обряды на удачу перед выходом из дома

Короткие обряды на удачу перед выходом из дома

Зарядиться энергией удачи и успеха на весь день можно с помощью коротких обрядов. Их выполняют перед тем, как выйти из дома, чтобы на протяжении всего дня удача следовала по пятам и не было причин для грусти.


Существуют обряды на все случаи жизни, и они могут стать еще одной полезной привычкой, программирующей сознание на успех. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают короткие ритуалы, выполнять которые нужно перед выходом из дома. С их помощью получится преодолеть волнение, справиться с тревогой и привлечь удачу в намеченных делах.

1. Перед тем, как покинуть дом, нужно обязательно посмотреть на свое отражение в зеркале, подмигнуть ему и сказать: «Из дома ухожу, удачу с собой беру. Как выйду в настроении хорошем, так и день пройдет, неудача стороной обойдет». После этого трижды крутятся вокруг своей оси по часовой стрелке и выходят за дверь.

2. Привлечь удачу и не остаться без поддержки фортуны получится, если перед выходом из дома позвенеть ключами и произнести, прикоснувшись к ручке входной двери: «Двери открываю, путь к счастью начинаю. Как ключом дверь запру, так и новую отопру. День начинается, удача мне улыбается». Заперев дверь, еще раз звенят ключами.

3. Привлечь удачу и не остаться без защиты поможет и такой ритуал: перед выходом поворачивают голову к правому плечу и говорят: «Ангел мой, следуй за мной». После этого стоит посмотреть на изображение своего ангела-хранителя. Для этого можно найти картинку в телефоне или обзавестись небольшой иконкой, которая будет сопровождать в дороге.

4. Перед выходом из дома трижды стучат по косяку двери, приговаривая: «Удача со мной, неудача — долой». Затем выходят из дома, переступая порог правой ногой.


5. Если предстоит дальняя дорога, то перед выходом сидят в коридоре пару минут молча, сосредоточившись на своих ощущениях. В этот момент можно вспомнить о важных вещах, которые вы могли забыть, чтобы не возвращаться после ухода и не портить себе настроение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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