Коруги: что нужно знать о японском массаже лица, который называют ручной пластической операцией

Вадим Карасев

Азиатские женщины часто выглядят заметно моложе своих лет, и об их секретах красоты давно ходят легенды. Они много времени уделяют заботе о своей коже (чего только стоит корейский 10-ступенчатый уход!), и результат, как говорится, налицо: и в 40 лет многие из них выглядят на 25. Неудивительно, что именно корейская и японская косметика снискали любовь женщин во всем мире — очевидно, что в вопросах красоты и молодости многие хотят равняться на азиаток. В последнее время большую популярность во всем мире получил еще один азиатский секрет красоты — японский массаж коруги, который называют ручной пластической операцией. Он способен оказать не менее впечатляющий эффект, нежели инвазивная процедура, и уже покорил многих женщин. Рассказываем об этой технике в нашем материале.

Что такое массаж коруги

Массаж лица коруги — это японская техника массажа, которая, по словам специалистов, способна изменить форму лица и придать ему молодость. Изначально массаж придумали в Южной Корее, однако в Японии его "доработали", сделав менее болезненным. Его "изобретателем" принято считать японского терапевта Чио Хаяси.

Этот японский массаж лица от классического отличает то, что он в первую очередь направлен на работу не с мышцами, а с костями — головы, зоны декольте, плеч.

С годами кости черепа смещаются (это может происходить даже из-за неудачной позы во время сна), а мышцы теряют эластичность. Жировая ткань распределяется не равномерно по всему лицу, а скапливается в одних местах, что выглядит очень печально. Появляются морщины, кожа тускнеет, а овал лица "плывет".









В чем его суть

Коруги — быстрый и эффективный метод, который имитирует результаты хирургической подтяжки лица.

Действие массажа, как мы уже сказали, направлено на кости черепа. Благодаря технике давления они постепенно сдвигаются, скулы поднимаются, в результате чего меняется овал лица и уменьшается его форма, а кожа становится эластичнее.

@bronzee_studio #массажлица #уходзакожей #уходзалицом #коруги #массажкоруги #антиэйдж Beautiful Mistakes - Maroon 5 & Megan Thee Stallion

Главное отличие от классического массажа лица еще в том, что эффект от коруги будет более продолжительным, так как он затрагивает кости, а не только мышцы.

Результаты после процедуры заметны с первого раза, но специалисты рекомендуют пройти полноценный курс в течение двух-трех месяцев с частотой два-три раза в неделю.Учиться по видеороликам не стоит — сначала стоит проконсультироваться с врачом (к коруги есть противопоказания), а затем обратиться за помощью к специалисту, который продемонстрирует правильную технику выполнения.









Плюсы

Помимо внешнего эффекта, коруги в целом оказывает благоприятное влияние на кожу лица и организм: способствует выведению шлаков, повышает упругость кожи и улучшает кровообращение, восстанавливает мышцы, стимулирует сосуды и даже улучшает рост волос.

@alectreffs korugi facial massage tutorial watch the full tutorial on my IG #skincare #skincareroutine #facialmassage #antiaging #collagen original sound - ALECTREFFS

Противопоказания

Этот вид массажа некоторым людям противопоказан. Коруги не стоит делать, если у вас есть лор-заболевания, болезни лимфатической системы, хронические кожные заболевания, травмы головы или раны на лице.

Где делать и сколько это стоит

Лететь за коруги в Азию совсем необязательно — техника этого массажа снискала большую популярность и в России, так что сделать его можно во многих салонах красоты крупных городов. Есть даже школы японского массажа лица, где специалисты обучают этой технике.

Стоимость одной процедуры в Москве варьируется от 2 500 до пяти тысяч рублей.

Как делать самостоятельно

Делать коруги можно самостоятельно. Но технике нужно обучиться у профессионала под его присмотром, а не по видео из интернета.

Рассказываем о шести самых популярных упражнениях, благодаря которым ваше лицо будет выглядеть моложе и подтянутее.





@annet_zolkina Японский массаж Коруги -иначе безоперационная подтяжка лица !#омоложение #массажлица #японскиймассаж #молодеем #самомассаждома #хочуврек #нетморщинам оригинальный звук - Annet_zolkina21

1. Подтяжка скул

Этот массаж направлен на подъем скул. При его выполнении костяшки кулаков давят на щеки вверх. Давление при этом довольно сильное, но не болезненное. Рекомендуется удерживать эту позу в течение пяти секунд.





2. Массаж лба

Это упражнение направлено на сглаживание лба. Костяшки пальцев придавливаются ко лбу чуть выше бровей, а затем они медленно двигаются в сторону линии роста волос. Затем руки возвращаются в исходное положение, немного сдвигаются в сторону и вновь поднимаются наверх. Таким образом массажируется весь лоб.





3. Разглаживание щек

Этим упражнением подтягиваются щеки. Оно выполняется большими пальцами. Руки складываются в замок и кладутся на щеку. С небольшим надавливанием пальцы разглаживают кожу по направлению к уху, а затем — к ключице.





4. Массаж бровей

Сложенной в кулак рукой поднимается бровь, а затем костяшками указательного и среднего пальцев она разглаживается по направлению к уху.





5. Массаж нижней части лица

Это упражнение направлено на устранение двойного подбородка и коррекцию овала лица. Пальцы собираются в кулак, работают костяшки указательного и среднего пальцев. Ими делаются прерывистые надавливания от подбородка по направлению к вискам.





6. Заключительный массаж

Раскрытые ладони кладутся на лоб, а затем плавно скользят к вискам, затем к шее и ключицам. Благодаря этому упражнению мышцы лица полностью расслабляются.









