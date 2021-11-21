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Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо

Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Певица и актриса Кристина Орбакайте прокомментировала слава Руссо.   Артистка в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» ответила на слухи о романе с музыкантом Авраамом Руссо. «Ты мой хорошенький. У него фантазия разыгралась за столько лет. Видимо, что-то позабылось. Двадцать лет назад наш дуэт был. Это была история наших героев. Сначала печальная, потом веселая. Мы с ним два года ездили на гастроли. Но каждый был в своем поиске. Мы по-дружески друг к другу относились», сказала Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте Как отметила Орбакайте, она порой через года узнает подробности, что кто-то был когда-то в нее влюблен. «Например, недавно узнала, что партнер по одному из фильмов был в меня влюблен. Он это в интервью сказал. Ну хоть пусть записки пишут. Мне это все удивительно. Я даже не подозревала», — заявила старшая дочь Аллы Пугачевой. Ранее Авраам Руссо заявил, что его отношения с Кристиной Орбакайте были не просто дружескими. Как он отмечал, они просто решили не заходить далеко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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