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Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску

Легендарный плеер Winamp готовится к перезапуску

Знаменитая программа Winamp будет перезапущена – разработчики готовят к релизу ее новую, полностью переработанную версию. Медиапроигрывателем сейчас владеет компания Radionomy Group, а ранее он принадлежал Nullsoft и AOL.

Изначально "перезагрузка" планировалась на 2019 год, но тогда была только выпущена версия без платных функций, добавленных в 2002-м. Недавно сайт плеера winamp.com обновился – там обещают "переосмысленную связь с музыкой и музыкантами, которых вы любите".

Пользователям предлагается зарегистрироваться на бета-тестирование новинки, при этом сама тестовая версия еще не распространялась. Судя по тому, что сайт также предлагает зарегистрироваться исполнителям и бизнес-партнерам, под брендом Winamp скорее всего будет запущен очередной стриминговый сервис. Впрочем, для тех, кто ищет классическую версию плеера, разработчики не забыли добавить ссылку на ее скачивание.

Разработанный Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым плеер Winamp впервые вышел в 1997 году. Он быстро завоевал популярность и долгое время ее удерживал – к концу 2009-го число его пользователей достигало 70 млн. Среди русскоязычных пользователей также распространился аналогичный проигрыватель AIMP, созданный россиянином Артемом Измайловым.

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По материалам: uposters.ru

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