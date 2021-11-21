Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной

Певица Любовь Успенская высказалась о личной жизни. Любовь Залмановна давно не живет с бизнесменом Александром Плаксиным, с которым еще состоит в браке. Певица пока не торопится строить новые отношения, ссылаясь на постоянную занятость. Она вспомнила мудрые слова покойной коллеги. Успенская считает, что мужчины попросту не выдержат ее ненормированного графика и отсутствие хозяйки в доме. «Кто меня захочет, если я дома появляюсь на ночь и уезжаю? Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: «Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев», — посетовала 67-летняя исполнительница в интервью Иде Галич на шоу «Звезда в ответе» канала МУЗ-ТВ.Любовь Успенская Напомним, от Плаксина Любовь Залмановна родила единственную дочь Татьяну. Но все равно этот брак артистка не может назвать счастливым. По словам звезды, избранник часто поднимал на нее руку при ребенке. «Когда Танечке было четыре года, он меня запугивал. Я всю жизнь была в зависимости. Я человек не скандальный, сор из избы не выносила, думала, на все закрою глаза. Не хотела, чтобы кто-то знал, что муж меня избивает. Как-то он таких синяков наделал, что пришлось отменить пресс-конференцию. Один раз муж хотел выбросить меня из окна. Танечка была свидетельницей», — призналась Любовь Залмановна. Успенская так и не наказала супруга-тирана, возможно, опасаясь мести с его стороны. Сам Александр Плаксин предпочитает держаться в тени и не комментирует скандальные откровения избранницы.