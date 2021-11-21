Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь помогает каждый день сделать чуточку лучше и счастливее. Воспользуйтесь советами астрологов и в это воскресенье, чтобы фортуна была на вашей стороне.

Сила убывающей Луны благотворно скажется на нашей энергетике, потому что сегодня воскресенье. Удача ждет и тех, кто работает, и тех, кто отдыхает. Накопившаяся за неделю усталость должна уйти. Чтобы это произошло быстрее, помните о том, что вы для этого можете сделать.

Фаза Луны: начинается 17 лунный день. Это второй день пребывания ночного светила в Знаке Близнецов. Стихия Воздуха не лучшим образом сочетается с энергией убывающей Луны, но она еще не успела потерять много сил после Полнолуния, так что можно сказать, что день будет довольно благоприятным.

Магнитные бури 21 ноября: магнитосфера Земли сегодня максимально спокойна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

легкость и простота во всем;общение;избавление от ненужного;внимательность;поездки;умеренный шопинг.потакание вредным привычкам;излишества;риски.

Многим людям будет сегодня не до хлопот по дому. Близнецы не особенно располагают к тому, чтобы наводить порядок и делать ремонт. Но есть одно дело, которое стопроцентно будет благоприятным. Речь идет об избавлении от хлама. Возможно, пора именно сейчас освободить место в шкафу, перебрать обувь, выставить на продажу в интернете что-то ненужное из техники. Многие вещи и вовсе можно отдать на благотворительность. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это должно сыграть нам на руку на следующей неделе.

Одежда и талисманы на это воскресенье

Лунные Близнецы располагают к легкости, как и сам этот день в целом. Простота, комфорт и лаконичность будут куда уместнее, чем излишества. Цветовую гамму же можно выбрать на свое усмотрение. Главное, чтобы в ней было поменьше черного.

Талисман дня — аметист. Это отличный магнит хорошего настроения, спокойствия и амулет от негативного воздействия извне. Сделать это воскресенье еще более легким вам помогут украшения из платины. Если, наоборот, нужно сосредоточиться, выберите изделия из дерева или керамики.

Настроение и здоровье в 17 лунный день

Следите за здоровьем. Пришла пора разнообразить рацион, снизить лишние нагрузки и как следует отдохнуть. Чтобы избавиться от негативных эмоций и апатии, можно прибегнуть к соответствующим медитативным практикам.





На убывающей, но сильной Луне в Близнецах может появиться тяга к вредным привычкам. Постарайтесь не сорваться, иначе дни, месяцы или даже годы воздержания от плохих привычек пойдут насмарку. Пусть это воскресенье станет днем веселья, оптимизма и смены обстановки. Это поможет вам сбросить балласт ненужных мыслей.

Любовь и общение 21 ноября

В такие дни нередко происходит переоценка ценностей, но это не значит, что нужно принимать скоропалительные решения. Анализируйте отношения аккуратно. 21 лунный день поможет вам раскрыть перед любимым человеком самые приятные ваши стороны.

С другой стороны, в такие дни бывает сложно отследить негатив, манипуляции, обман. На убывающей Луне расставаться с токсичными связями достаточно просто, но лучше подождать, пока Луна не перейдет в другой Знак. Тем же, кто счастлив в своих отношениях или браке, ничего плохого не грозит. Вечер этого дня подойдет для романтики.

Финансы и работа по лунному календарю

Для тех, кто сегодня работает, день будет достаточно насыщенным. Особенно повезет тем, кому по долгу службы общается с людьми, заключает сделки. Не исключено, что повезет и тем, кто находится в командировке, работает за рулем. Двигайтесь к цели осторожно, не отвлекаясь на мелочи.

В такой день возрастает риск ненужных, но при этом дорогих покупок. И чем хуже финансовое положение в данный момент, тем сильнее будет желание потратить последний рубль на что-то лишенное смысла. Не берите в этот день кредитов и не давайте никому денег в долг.