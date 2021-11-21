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Мария Атлас приглашает в «Бар, которого нет»

Мария Атлас приглашает в «Бар, которого нет»
В октябре и в ноябре в Москве покажут иммерсивное гастрономическое шоу «Бар, которого нет». 18 дат, 36 спектаклей (начало в 18:00 и в 21:00) сыграют в декорациях любимой резиденции Екатерины II, в особняке на Волхонке. Актриса, певица и продюсер Мария Атлас рассказала, как создавалась постановка, что увидят зрители и легко ли быть продюсером ярких шоу в эпоху пандемии.



- Вы с командой делали шоу Macbetha: Taste of love 14 февраля перед самой пандемией. Почему решились на еще один эксперимент в этой области?

 - Иммерсивные спектакли – та ниша, в которой хотелось бы развиваться мне, нашему продюсерскому центру Zabiyaka Records. Вместе с моим партнером диджеем и саунд-продюсером Денисом Забиякой  (Dj DannyZa) и нашей командой мы создаем мультимедийные креативные концепции,  инсталляции, саундтреки, видео. В пандемию пришлось развивать технологии, так мы стали настоящими профи в области VR, стриминга, трансляций. У нас креативная команда из самых разных областей, от музыки и видео, до света и технического оснащения. Конечно, страшновато было снова погружаться в этот опыт, но мы встретили потрясающих единомышленников, с которыми решили объединиться в это трудное время и создать нечто новое.
- Расскажите, что это за единомышленники?  

- В особняке Смирнова, где мы ставили «Макбету», после проходило гастро-шоу «Фантасмагория в черном» по произведениям Михаила Булгакова. Восторженные отзывы заставили нас изучить эту историю, мы связались с Викторий Стрекалиной и ее компанией Сorso catering. Тут же появились общие темы для разговора, мы поняли, что нам нужно создать эффект синергии объединив свою творческую экспертизу.



Мария Атлас

- В итоге идея шоу «Бар, которого нет» была ваша или Виктории?

- Да, ее команда придумала эту постановку, режиссером и сценаристом выступил Вахтанг Вахтангишвили. Он же создавал «Фантасмогорию в черном». Мы влились в проект, став генеральными партнерами, отвечаем за воплощение - все техническое оснащение, визуализацию, звук, световую партитуру, часть кастинга, видеосъемку и так далее.

 

- У вас были еще опыты продюсирования шоу, кроме «Макбеты»?



Церемония закрытия Паралимпийских игр в Сочи

- В 2014 году я была креативным продюсером церемоний закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Удалось поработать с настоящим волшебником -  невероятным режиссером Домиником Шампань и его командой в Монреале. Среди его работ, например, знаменитое шоу LOVE цирка Cirque du Soleil.

В Сочи нам удалось сделать действительно масштабнейшие незабываемые  шоу. Подростки с инвалидностью – выпускники моего благотворительного проекта «Класс Мира» стали почетными флагоносцами во время церемонии закрытия Паралимпиады.

Сейчас с моими партнерами по «Классу Мира» Натальей Галкиной и Андреем Поповым мы готовим  документальный фильм, который, скорее всего, выйдет на «Первом канале» о том, как изменилась жизнь этих ребят за десять лет.

Планируем создание фонда. Он будет заниматься помощью одаренным подросткам, в том числе с инвалидностью. Это могут быть ребята из самых разных уголков страны, из различных этнических групп и социальных слоев. Мы даем им шанс быть услышанными.


- Есть же еще благотворительные проекты «Лавка Мира» и «Шапки мира». Расскажите о них?

- «Шапки мира» – проект, в рамках которого бабушки и женщины из деревень и маленьких городков вяжут новогодние подарки. Мы развозим участницам пряжу, а после забираем красивые шапки, варежки, шарфы, носки, игрушки на елку, продаем и оплачиваем им работу. Для них это дополнительный заработок, а для компаний — отличные подарки сотрудникам на Новый год.

Что касается «Лавки Мира», то она была предвестницей иммерсивных постановок. В этом проекте художники со всей России расписывали лавку длиной более трехсот метров, которая была установлена в самом центре Москвы. Так мы вынесли искусство из музеев на улицы, помогли посетителям и участникам вместе  погрузиться в уникальную арт-среду.  



- Этот опыт помогает работать в жанре иммерсива?

- Да, для нас всегда была важна история про взаимодействие. Интересно удивлять зрителя, воздействовать на все его чувства. Даже в постановке «Бар, которого нет» мы задействуем зрительные, слуховые и даже вкусовые рецепторы. Высокая кухня станет полноценной частью шоу, помимо музыки, игры актеров, световых инсталляций. 70 гостей вечера ждет гурмэ-ужин из пяти подач, где фантазия будет присутствовать во всем — начиная от десертов и заканчивая будоражащими коктейлями. У нас будет разыграно пять новелл: «Любовь», «Дружба», «Предательство», «Забвение», «Триумф», каждый из героев поделится своей историей, а зрители смогут ощутить все эти вечные сюжеты на вкус.

 

- 3 октября будет особенный день для вас?

- Да, на эту дату запланирована гала-премьера со звездами и топовыми блогерами. Мы все очень волнуемся, как зрители воспримут нашу постановку. Впереди 36 спектаклей, но мы находимся в предвкушении этой большой работы.
 
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

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