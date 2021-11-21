Мария Атлас приглашает в «Бар, которого нет»

В октябре и в ноябре в Москве покажут иммерсивное гастрономическое шоу «Бар, которого нет». 18 дат, 36 спектаклей (начало в 18:00 и в 21:00) сыграют в декорациях любимой резиденции Екатерины II, в особняке на Волхонке. Актриса, певица и продюсер Мария Атлас рассказала, как создавалась постановка, что увидят зрители и легко ли быть продюсером ярких шоу в эпоху пандемии.- Иммерсивные спектакли – та ниша, в которой хотелось бы развиваться мне, нашему продюсерскому центру Zabiyaka Records. Вместе с моим партнером диджеем и саунд-продюсером Денисом Забиякой (Dj DannyZa) и нашей командой мы создаем мультимедийные креативные концепции, инсталляции, саундтреки, видео. В пандемию пришлось развивать технологии, так мы стали настоящими профи в области VR, стриминга, трансляций. У нас креативная команда из самых разных областей, от музыки и видео, до света и технического оснащения. Конечно, страшновато было снова погружаться в этот опыт, но мы встретили потрясающих единомышленников, с которыми решили объединиться в это трудное время и создать нечто новое.- В особняке Смирнова, где мы ставили «Макбету», после проходило гастро-шоу «Фантасмагория в черном» по произведениям Михаила Булгакова. Восторженные отзывы заставили нас изучить эту историю, мы связались с Викторий Стрекалиной и ее компанией Сorso catering. Тут же появились общие темы для разговора, мы поняли, что нам нужно создать эффект синергии объединив свою творческую экспертизу.Мария Атлас- Да, ее команда придумала эту постановку, режиссером и сценаристом выступил Вахтанг Вахтангишвили. Он же создавал «Фантасмогорию в черном». Мы влились в проект, став генеральными партнерами, отвечаем за воплощение - все техническое оснащение, визуализацию, звук, световую партитуру, часть кастинга, видеосъемку и так далее.Церемония закрытия Паралимпийских игр в Сочи- В 2014 году я была креативным продюсером церемоний закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Удалось поработать с настоящим волшебником - невероятным режиссером Домиником Шампань и его командой в Монреале. Среди его работ, например, знаменитое шоу LOVE цирка Cirque du Soleil.В Сочи нам удалось сделать действительно масштабнейшие незабываемые шоу. Подростки с инвалидностью – выпускники моего благотворительного проекта «Класс Мира» стали почетными флагоносцами во время церемонии закрытия Паралимпиады.Сейчас с моими партнерами по «Классу Мира» Натальей Галкиной и Андреем Поповым мы готовим документальный фильм, который, скорее всего, выйдет на «Первом канале» о том, как изменилась жизнь этих ребят за десять лет.Планируем создание фонда. Он будет заниматься помощью одаренным подросткам, в том числе с инвалидностью. Это могут быть ребята из самых разных уголков страны, из различных этнических групп и социальных слоев. Мы даем им шанс быть услышанными.- «Шапки мира» – проект, в рамках которого бабушки и женщины из деревень и маленьких городков вяжут новогодние подарки. Мы развозим участницам пряжу, а после забираем красивые шапки, варежки, шарфы, носки, игрушки на елку, продаем и оплачиваем им работу. Для них это дополнительный заработок, а для компаний — отличные подарки сотрудникам на Новый год.Что касается «Лавки Мира», то она была предвестницей иммерсивных постановок. В этом проекте художники со всей России расписывали лавку длиной более трехсот метров, которая была установлена в самом центре Москвы. Так мы вынесли искусство из музеев на улицы, помогли посетителям и участникам вместе погрузиться в уникальную арт-среду.- Да, для нас всегда была важна история про взаимодействие. Интересно удивлять зрителя, воздействовать на все его чувства. Даже в постановке «Бар, которого нет» мы задействуем зрительные, слуховые и даже вкусовые рецепторы. Высокая кухня станет полноценной частью шоу, помимо музыки, игры актеров, световых инсталляций. 70 гостей вечера ждет гурмэ-ужин из пяти подач, где фантазия будет присутствовать во всем — начиная от десертов и заканчивая будоражащими коктейлями. У нас будет разыграно пять новелл: «Любовь», «Дружба», «Предательство», «Забвение», «Триумф», каждый из героев поделится своей историей, а зрители смогут ощутить все эти вечные сюжеты на вкус.- Да, на эту дату запланирована гала-премьера со звездами и топовыми блогерами. Мы все очень волнуемся, как зрители воспримут нашу постановку. Впереди 36 спектаклей, но мы находимся в предвкушении этой большой работы.