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На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo

На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo


Начало декабря обещает стать интересным на новые анонсы и релизы, в том числе для поклонников Halo. 8 декабря состоится релиз сюжетной кампании игры, а уже 9 декабря, в рамках The Game Awards, обещают показать новый трейлер сериала по Halo, тизер которого можно было видеть несколько дней назад.

Руководитель Halo Transmedia Кики Вулфкилл подтвердила во время видеотрансляции Halo, что еще один, более длинный трейлер сериала Halo будет показан 9 декабря во время церемонии вручения наград The ​​Game Awards. Согласно ее словам, новый трейлер даст фанатам «очень и очень сильное предвкушение» сериала, который должен появиться на Paramount+ в 2022 году.

Во время трансляции Вулфкилл также сообщил, что съемки телесериала Halo были завершены еще в июле после задержек из-за пандемии COVID-19. Сериал сейчас находится в стадии постпродакшена, и команды заняты созданием визуальных эффектов и многим другим.

Ниже можно видеть тизер сериала Halo, который показали в начале прошлой недели.


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По материалам: newxboxone

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