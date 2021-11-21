Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Налоговые инспекторы отмечают профессиональный праздник

Налоговые инспекторы отмечают профессиональный праздник

00:47  Автор: Мария Соколова



В 2000 году президент издал указ, по которому ежегодно 21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов. А сама система налогообложения в нашей стране начала формироваться ещё в 18 веке.

Во времена Петра I в России были образованы 12 коллегий, четыре из которых заведовали финансовыми вопросами. А в 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах. Через двадцать лет после этого Александр I выпустил манифест об образовании 8 министерств, в том числе Министерства финансов, которое ведало государственными доходами и расходами.

Важнейшие изменения в налоговой системе произошли после того, как в 1861 году Александр II провел крестьянскую реформу. Тогда были введены промысловый и подоходный налог, земские сборы, налог на землю. При Александре III повысили акциз на спирт, ввели акциз на спички и налоги на наследство и на денежный капитал. Также создали институт податных инспекторов, которые должны были рассылать извещения о причитающихся налоговых платежах.

Проект системы налогообложения в России разработал в конце XIX века Министр внутренних дел Пётр Столыпин. В результате была сформирована отлаженная система финансовых поступлений. Но революция 1917 года эту систему уничтожила. Восстанавливать налогообложение начали в период НЭПа — в 1920-е годы, когда преобладающее значение получили косвенные налоги и были введены акцизы на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку.

Эксперимент по налоговому режиму для микробизнеса хотят провести в четырёх регионах


В 1930 годы появились областные, районные и городские налоговые инспекции. А в 60-е годы их объединили с инспекциями государственных доходов.

В современной России государственные налоговые инспекции созданы постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 года. А 21 ноября 1991 года Указом Президента образована Государственная налоговая служба Российской Федерации, которая затем преобразована в Федеральную налоговую службу.

Современная система налогообложения базируется на более чем 20 законах, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства.



#налоги #праздники


405
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Релиз Sail Forth на Xbox запланировали на лето 2022 года
Релиз Sail Forth на Xbox запланировали на лето 2022 года
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
«Открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем то, что вы можете себе представить
«Открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем то, что вы можете себе
Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo Infinite
Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября

Топ на сегодня

Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У меня всегда при себе газовый баллончик на всякий случай"
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций криптовалют
Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций

Еще по теме

Сегодня в России отмечают День работника налоговых органов
Сегодня отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ
День работника налоговых органов РФ 21 ноября 2017 года: анимационные поздравления
День работника налоговых органов РФ 21 ноября 2017 года: смс-поздравления и поздравления в стихах