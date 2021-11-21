Налоговые инспекторы отмечают профессиональный праздник

00:47 Автор: Мария Соколова

В 2000 году президент издал указ, по которому ежегодно 21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов. А сама система налогообложения в нашей стране начала формироваться ещё в 18 веке.

Во времена Петра I в России были образованы 12 коллегий, четыре из которых заведовали финансовыми вопросами. А в 1780 году Екатерина II создала экспедицию о государственных доходах. Через двадцать лет после этого Александр I выпустил манифест об образовании 8 министерств, в том числе Министерства финансов, которое ведало государственными доходами и расходами.

Важнейшие изменения в налоговой системе произошли после того, как в 1861 году Александр II провел крестьянскую реформу. Тогда были введены промысловый и подоходный налог, земские сборы, налог на землю. При Александре III повысили акциз на спирт, ввели акциз на спички и налоги на наследство и на денежный капитал. Также создали институт податных инспекторов, которые должны были рассылать извещения о причитающихся налоговых платежах.

Проект системы налогообложения в России разработал в конце XIX века Министр внутренних дел Пётр Столыпин. В результате была сформирована отлаженная система финансовых поступлений. Но революция 1917 года эту систему уничтожила. Восстанавливать налогообложение начали в период НЭПа — в 1920-е годы, когда преобладающее значение получили косвенные налоги и были введены акцизы на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку.

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В 1930 годы появились областные, районные и городские налоговые инспекции. А в 60-е годы их объединили с инспекциями государственных доходов.

В современной России государственные налоговые инспекции созданы постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 года. А 21 ноября 1991 года Указом Президента образована Государственная налоговая служба Российской Федерации, которая затем преобразована в Федеральную налоговую службу.

Современная система налогообложения базируется на более чем 20 законах, охватывающих практически все сферы экономической жизни государства.

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