Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2021 года подсказывают, как избежать встречи с нечистой силой в Еремин день

Что нельзя делать 17 ноября 2021 года на Еремин день

Что можно делать 17 ноября 2021 года в Еремин день

Народные приметы на 17 ноября 2021 года

Народные приметы на 17 ноября 2021 года помогают определиться, что можно и что нельзя делать в день Еремы, которого почитает церковь в это время. Укрепилась с древних времен традиция оберегать свое жилье от нечистой силы, а себя от неприятностей. В этом помогут ограничения, которые сохранят благополучие.По старому стилю летоисчисления 4 ноября почитают мучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Учитывая время по григорианскому календарю, в 2021 году это будет 17 ноября. В народе проще относятся к названиям, поэтому день именуется как Еремин.На Руси считали, что в это время по улицам бродит нечистая сила, поэтому нельзя без надобности высовываться даже за порог, не говоря уже о дальней дороге. Иначе человека поджидали разные неприятности, которые цеплялись практически на пустом месте. По этому поводу люди в старину говорили: «Призрачны околицы в этот день», «По-за порогу крутит, мутит, беспутит». Под стать дню, погода всегда портилась, поэтому и существовала такая связь.Чтобы сохранить благополучие в доме и в семье, нельзя в этот день давать огонь из жилища. Раньше, когда топили печь, делились жаром, чтобы человек мог растопить у себя печь. Но на Еремин день это опасались делать. Считалось, что нечистая сила старается проникнуть в помещение под любым видом, чтобы украсть жар, а вместе с ним счастье семьи. Люди верили, что она может перевоплощаться в любого человека, например, в соседа.Осенний день 17 ноября для людей не отличается от привычных будней, несмотря на то что он именуется Ереминым. Поэтому можно выполнять всю работу по дому и хозяйству, без каких-либо ограничений.На Ерему пекли пироги, ткали, вязали и вышивали. Находили себе занятия в помещении, чтобы не нарушать строгий запрет – не выходить на улицу. Для защиты своего дома над дверями, ставнями или воротами вырезали кресты или вешали серп. Они считались оберегами от нечистой силы, которая ищет лазейки, чтобы проникнуть к человеку.По погоде 17 ноября люди пытались предугадать, какой урожай на полях может созреть на следующий год. Если на Ерему день был безветренный, то ранние хлеба дадут урожай. А если на улице ветер бьет, то и колос собьет.Придерживаясь народных примет, на Ерему не устраивали свадьбу, не заключали сделки. Считается, что нечистый подсунет какую-то неприятность и дело не удастся завершить.мышей много в полях и они лезут в дом – зима скоро наступит и будет суровой;вокруг Солнца белые круги появились – жди снегопада;из дома что-то отдали – жди неприятностей;в долг нельзя давать на Ерему – можно потерять счастье;рябина отгоняет нечистую силу, поэтому ее можно разложить на подоконниках.Если муж гуляет, то на Ерему его нужно удержать любыми хитростями дома, и тогда он навсегда станет верным спутником.