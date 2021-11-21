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Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь

Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь
Актриса Наталья Рудова высказалась о красоте и абортах. 38-летняя артистка отличается стройной фигурой. Артистка может похвастаться хрупкими формами, при этом она не скрывает, что регулярно занимается в тренажерном зале и тщательно следит за питанием, хотя и обязана многим генетике. Наталья обожает смелые фотосессии. Она регулярно демонстрирует свое тело, примеряя откровенные образы. Даже в обычной жизни артистка делает ставку на пикантные наряды, подчеркивая грудь. Одна из поклонниц рассказала Рудовой о своей проблеме. Девушка недовольна маленькой грудью после родов, но сомневается, стоит ли ей делать пластику. «Главное, чтобы вам было комфортно. Слушайте только себя, и если хочется и нет противопоказаний, почему бы и нет. Мне лично большая грудь не нравится», — заверила Наталья.
Наталья Рудова в бикини Она высказалась и на тему прерывания беременности. В последнее время всё чаще говорят о том, что аборт — это большой грех. Звезда не стала спорить с этим, но поделилась своей точкой зрения. «Это глупость в 21-м веке, где существует куча контрацепции. Но случаи бывают разные. Я считаю, что это личное дело каждой женщины», — отметила актриса. Рудова весьма критично относится к себе. Она не скрывает свои недостатки и умело подчеркивает достоинства. Подруга Анастасии Решетовой назвала свои главные отрицательные черты характера: капризная, ленивая, вспыльчивая, очень упрямая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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