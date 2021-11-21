Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей

Певица Марина Хлебникова сильно пострадала в пожаре. Артистка в Instagram призвала молиться за здоровье своей коллеги и подруги Марины Хлебниковой. Как отметила Штурм, она вторые сутки пытается отключить воображение, но не может.Марина Хлбеникова «Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая. С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость. И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей», рассказала Наталья Штурм. Напомним, что Марина Хлебникова сильно страдала в пожаре в своей квартире на улице Ратной. Она получила многочисленные ожоги. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета. Кроме того, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь.