Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей

Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей

Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Певица Марина Хлебникова сильно пострадала в пожаре. Артистка в Instagram призвала молиться за здоровье своей коллеги и подруги Марины Хлебниковой. Как отметила Штурм, она вторые сутки пытается отключить воображение, но не может.
Марина Хлбеникова «Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая. С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость. И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей», рассказала Наталья Штурм. Напомним, что Марина Хлебникова сильно страдала в пожаре в своей квартире на улице Ратной. Она получила многочисленные ожоги. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета. Кроме того, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 21 ноября 2021 года
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
«Открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем то, что вы можете себе представить
«Открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем то, что вы можете себе
Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo Infinite
Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam

Топ на сегодня

Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У меня всегда при себе газовый баллончик на всякий случай"
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У

Еще по теме

Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Концертный директор: «Хлебникову все чаще видят подшофе»