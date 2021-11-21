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Названы причины лишения малоимущих россиян детских пособий

Названы причины лишения малоимущих россиян детских пособий

Минтруд подготовил проект постановления, в котором уточняются правила оценки доходов и имущества граждан при назначении пособий нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. С документом ознакомилась "Комсомольская правда".

По закону на выплаты могут претендовать семьи, в которых средний доход на одного человека не превышает прожиточный минимум. Согласно новым правилам, малообеспеченные россияне могут лишиться права на выплаты в случае получения крупного выигрыша в лотерею или на тотализаторе, а также после получения дивидендов в результате финансовых операций. Эта сумма будет учитываться при оценке среднедушевых доходов семьи, и если они станут больше прожиточного минимума, выплаты прекратятся. Право также аннулируется, если гражданин развелся и перестал воспитывать ребенка, был отправлен под арест или на принудительное лечение, а также если беременная женщина была признана недееспособной или объявлена в розыск.

Кроме того, документ уточняет имущество, которое не учитывается при оценке материального положения семьи для наделения правом на выплаты. В него войдут активы, находящиеся под арестом; угнанные автомобили; материнский капитал; гранты и субсидии на поддержку предпринимательства; средства, полученные по налоговому вычету; недвижимость и транспорт, приобретенные на госсубсидии; целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта.

Минтруд уточнил данную информацию:

Сообщение о появлении некого перечня поводов для лишения пособий не соответствуют действительности. В проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества граждан при назначении пособий нуждающимся семьям на детей от 3 до 7 лет, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Так, согласно проекту постановления, из учета доходов и имущества исключаются: недвижимость и транспортные средства, находящиеся под арестом; транспортные средства, находящиеся в розыске; гранты, выданные семье на предпринимательскую деятельность; целевые субсидии на приобретение жилья или транспорта, которые выдаются в регионах для нуждающихся семей, и само имущество, приобретенное за средства этих субсидий.

При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе. Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идет лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи. Кроме того, при оценке доходов в составе семьи не будут учитываться: лица, находящиеся в розыске, признанные недееспособными или находящиеся на государственном обеспечении (например, на принудительном лечении, на срочной службе, в тюрьме или под арестом).

Как писал Ruposters, ранее в правительстве предложили оказывать малоимущим россиянам продовольственную помощь.

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По материалам: uposters.ru

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