Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»

Певец Никита Пресняков и Наталья Забияко провалили выступление. Музыкант и фигуристка не смогут продолжить участие в ледовом шоу Первого канала. Татьяна Тарасова очень огорчена результатами голосования. Перед тем, как стало известно, что пара больше не будет радовать поклонников новыми номерами, Никита Пресняков ободряюще сказал: «Если пройдем дальше, будем фигачить. Если нет — буду альбомом заниматься». Но как только выбор зрителей стал очевиден — Татьяна Тарасова огорчилась: «Мне очень жаль, что этих ребят не будет, потому что вы очень выделялись. Вы совсем другие, не похожие ни на кого, кто здесь катается».Никита Пресняков и Наталья Забияко Напоследок Никита и Наталья выступили под кавер-версию песни Бритни Спирс Toxic. Пара тщательно готовилась к новому выпуску, выбрав образы секретных агентов. На льду то и дело слышались выстрелы, из-за чего все присутствующие погрузились в атмосферу боевика и будто стали свидетелями опасного задания. К слову, их соперниками в голосовании на вылет были Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, которым все же предоставилась еще одна возможность бороться за победу. 38-летняя ведущая «ДОМа-2» очень обрадовалась этому и обратилась ко всем, кто голосовал за ее пару: «Я чувствую эту любовь ежедневно в невероятных количествах. Спасибо за этот шанс».