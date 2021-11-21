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Обратите внимание на Mortal Shell по Game Pass на следующей неделе

Обратите внимание на Mortal Shell по Game Pass на следующей неделе


На следующей неделе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоится релиз нескольких игр по подписке Game Pass. Наиболее заметный и интересный релиз, из запланированных на данный момент, это Mortal Shell. Игра станет доступна по подписке Game Pass на Xbox и PC, и ее точно стоит опробовать.

Mortal Shell — это некая Dark Souls подобная RPG, которая вышла в августе 2020 года, а после получила улучшения до приставок Xbox Series X | S. В Microsoft Store игра продается за $29,99, но с 23 ноября она будет доступна подписчикам Game Pass бесплатно.

У Mortal Shell не самые высокие оценки на Opencritic (около 76 баллов из 100), но игру, несмотря на это, называют одним из «лучших клонов Dark Souls с интересными новыми механиками». Действия игры разворачиваются в средневековом европейском сеттинге, игрокам предстоит исследовать мир, уничтожать врагов и боссов, стараться понять, на какой сюжет их пытаются натолкнуть разработчики.


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Журналисты ругали Mortal Shell на старте малым количеством контента и однообразием, но несколько часов увлекательного геймплея, особенно любителям игр в стиле Dark Souls, игра точно может подарить.

Отметим, что Mortal Shell работает в 60 FPS на обеих приставках Xbox нового поколения — Xbox Series X и Xbox Series S.

Mortal Shell: Enhanced Edition

Mortal Shell — это беспощадный и проработанный ролевой боевик, испытывающий ваши рассудок и стойкость в разрушенном мире. Пока остатки челов…
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По материалам: newxboxone

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