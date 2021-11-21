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Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа

Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа
Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о предательстве театра. Летом артистка дебютировала на сцене МХАТа. Певицу пригласил худрук Эдуард Бояков, однако не все оценили его эксперимент. Критики посчитали экс-ведущую «ДОМа-2» недостойной для выхода на сцену театра с многолетней историей. 35-летняя Ольга Бузова приняла участие в праздновании дня рождения канала МУЗ-ТВ. На красную дорожку блондинка вышла в эффектном мини-платье, украшенное кристаллами и бахромой. Артистка активно позировала перед фотографами, а также откровенно поговорила с журналистами. Так, певица призналась, что уходящий год отнял у нее много сил. «К концу года всегда подхожу к состоянию нестояния. Весь год работала, как сумасшедшая. Летом в Африке, всю весну и осень готовилась к шоу», — говорила она.
Ольга Бузова Однако концерт под эффектным названием «Вот она я» так и не состоялся из-за ковидных ограничений. Большой скандал случился у Бузовой во время съемок шоу для канала «МАТЧ ТВ», где она выслушивала насмешки Губерниева. Теперь же новый руководитель МХАТа отказывается выплачивать Ольге за участие в спектакле «Чудесный грузин». А ведь блондинка и без того получила волну хейта за то, что вообще посмела выйти на сцену уважаемого театра. «Это тоже стресс, тоже слезы по ночам, чтобы никого не напрягать своим подавленным состоянием. МХАТ и так далее… Все это, конечно, накопилось под конец года. В тот момент, когда мне нужно снимать новый клип, много работать, продолжать танцевать, мне уже здоровье и тело не то что намекает, а напрямую говорит: «Оль, работать — прекрасно, а я жуткий трудоголик, но нужно чуть-чуть притормозить», — делилась звезда. Напомним, что и начало года было для артистки болезненным. В январе Бузова рассталась с Давидом Манукяном, обвинив того в изменах и домашнем насилии. Весной исполнительница хита «Без дел» даже попала в больницу. Она несколько дней провела в реанимации в тяжелом состоянии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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