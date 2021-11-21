«Открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем то, что вы можете себе представить

Игра Halo Infinite сильно отличается от прошлых частей серии в одиночной кампании. Если раньше игроков вели строго по сюжету, то теперь заявлено, что в Halo Infinite будет некий открытый мир. Как можно было видеть в геймплейных демонстрациях, у игроков будет вариант выбрать различные активности на карте Halo Infinite, но «открытый мир» в Halo Infinite – это не совсем тоже самое, что можно видеть в некоторых других играх.

В интервью Eurogamer Джозеф Стейтен, глава творческого отдела 343 Industries, рассказал об открытом мире в игре Halo Infinite следующее:

Мы на самом деле не пытались создать игру с открытым миром — так, как я думаю, вы традиционно понимаете игры с открытым миром. Я люблю играть в игры с открытым миром — я играю в Far Cry 6 прямо сейчас. Мне очень понравилась последняя часть Assassin’s Creed и множество других игр с открытым миром.

Но наша цель на самом деле не состоит в том, чтобы предлагать много-много часов взаимодействия игроков с системами, которые побуждают играть в наш проект долгое время. Например, у нас нет системы крафта. Я не думаю, что крафтинг действительно подходит для Halo. Мастер Чиф — суперсолдат, ему не нужно идти и собирать ресурсы, чтобы делать вещи. Он идет и выбивает врагу зубы, забирает их вещи, а затем идет дальше. Это то, что делают спартанцы, они не охотятся на животных, а затем не используют их шкуры для изготовления доспехов. Они идут и уничтожают инопланетные цели, берут их вещи и двигаются дальше.

Так что для нас, как для игры Halo, такие системы не имели смысла. Но мы также хотели создать игровой опыт, в котором игрокам не нужно тратить десятки десятки часов, чтобы завершить историю. Мне, как разработчику игр, очень грустно смотреть на данные о том, сколько людей на самом деле заканчивают игры Halo. Их действительно мало!

Мы действительно хотели сделать все возможное, чтобы побудить людей закончить эту игру. И это означает, что мы должны убедиться, что это не займет слишком много времени. Мы делаем это внутри игры, чтобы она говорила игроку — «Эй, это то место, куда вам нужно идти дальше, чтобы следить за ходом истории».

[..] Вам не нужно беспокоиться обо всех этих игровых системах, которые необходимы для достижения прогресса. В Halo Infinite нет ничего из того, что можно было бы увидеть в типичной игре с открытым миром. Это просто самая обширная и открытая игра Halo, которую мы когда-либо делали. Но важная часть в том, что это все еще игра Halo.