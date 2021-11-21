Павел Воля рассказал, как растут его дети

42-летний артист Павел Воля признался, что ему некогда скучать с детьми. Резидент Comedy Club и титулованная гимнастка живут в браке с 2012 года. Они воспитывают двоих детей: сыну Роберту восемь лет, а дочери Софии — шесть. Звезды редко говорят о личной жизни, предпочитая не афишировать свое семейное счастье. Павел и Ляйсан пока не показывают лица детей, стараясь уберечь их от ранней публичности. Однако Воля всё же рассказал о дочери и сыне, беседуя с Иваном Ургантом в эфире его шоу. Как оказалось, Роберт уже интересуется профессией отца и хочет пойти по его стопам. Иногда мальчик уверяет папу, что тот не справится без него на гастролях, и просит поехать вместе. «Он уверен, что он по профессии тот же, что и я, то есть «шутер». Он не знает слова «стендап-комик», и поэтому говорит: «Я — шутер, мой папа — шутер, мы — шутеры»», — пояснил Павел.Павел Воля с женой и детьми У Роберта есть заготовленные две шутки, которые он произносит в микрофон на саунд-чеке. «Девочка была такая толстая, что кровать спала на ней — это первая. Хорошая шутка! И вторая — один мужчина переоделся в хамелеона, подходит к другому и говорит: «Это я, хамелеон». Я его спросил, где тут смеяться, и он мне ответил: «Папа, вообще-то хамелеоны не разговаривают!»» — поделился звездный отец. София пока еще не разделяет интересов брата к профессии папы, а мама еще не научила ее многим «женским штучкам». «Она пока ржет как отставной генерал», — с улыбкой признался артист. Впрочем, по словам комика, его дочь - «конкретный человек». «К нам недавно приходил товарищ, она его прижала к двери и говорит: «Привет, я София. Я тут самая маленькая, с моим мнением почти никто не считается. Здесь коридор, туда направо мамина комната, наша с Робертом комната там, мы живем с ним вдвоем. Здесь Луна, когда я вырасту, я полечу на Луну — проходи!» Он офигел!» — рассказал Воля.