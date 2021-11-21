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Первый в мире театр для детей открыли в Москве

Первый в мире театр для детей открыли в Москве

01:12  Автор: Мария Соколова



Детский музыкальный театр имени Натальи Сац открыли в Москве 56 лет назад, 21 ноября 1965 года. Он стал первым в мире театром для юных зрителей. Этот опыт впоследствии широко использовали за границей.

Наталья Сац с детства была связана с театральным миром. В 15 лет она начала работать в Театрально-музыкальной секции Московского Совета Рабочих Депутатов. А в июле 1920 года она решила открыть театр для детей. Первым спектаклем в нём стал «Маугли». Через год поставили «Жемчужину Адальмины», где Сац стала режиссером.

С первых лет существования театра в нём играли известные композиторы: Прокофьев, Раухвергер, Александров, Кабалевский.

В 1936 году на основе Московского театра для детей открыли Центральный детский театр. Здесь Сац поставила спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

День 21 ноября в истории


В начале 1950-х годов Наталья Сац решила создать детский музыкальный театр. На то, чтобы доказать его необходимость, ушло 15 лет. В итоге 21 ноября 1965 года театр всё-таки открылся — премьерой оперы «Морозко».

В 1979 году учреждению культуры дали собственное здание на проспекте Вернадского в Москве, которое назвали «восьмым чудом света». Над театром парит Синяя птица на золотой арфе, ставшая эмблемой театра. Внутри здания поместили аквариум и зимний сад, скульптуры сказочных персонажей.

В 1987 году Московский государственный детский музыкальный театр стал академическим.



#театр #дети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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