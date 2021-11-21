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Петр Ян назвал тройку величайших бойцов России

Петр Ян назвал тройку величайших бойцов России

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян назвал тройку лучших в истории российских бойцов смешанных единоборств. По его мнению, это Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко.

"Это Федор, Хабиб... И третьим я даже не знаю кого... Давайте возьмем Александра Шлеменко", - сказал спортсмен в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ян не внес в этот топ Олега Тактарова, так как тот не жил постоянно в России и участвовал в боях заграницей. По его мнению, нужно смотреть, что человек сделал для популяризации этого вида спорта в целом и что после себя оставил.

Я-то по-своему мыслю, я не говорю, что вот он достойный, а другой - нет. Я смотрю что человек делал, что он после себя оставил. Федор много сделал для популяризации этого спорта. Хабиб тоже. Олег Николаевич дал много популяризации. Вот Шлеменко тоже - для меня. Я сам из Сибири. В Сибири и в целом в России отрываются много залов, филиалов. Достойно то, что человек был на таком пике в спорте и по сей день находится в этом ремесле, пропагандирует это, оставляет глобальный след.

Петр Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. В октябре этого года он сразился с Кори Сэндхэгеном за титул временного чемпиона UFC в этой категории и был признан победителем. Теперь россиянин занимает седьмую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от веса.

Ранее Ruposters писал, что чеченский боец ММА напал на американца во время интервью.

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По материалам: uposters.ru

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