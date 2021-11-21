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Пиратская вечеринка и Филипп Киркоров среди гостей: Ксения Собчак и Максим Виторган отметили день рождения сына

Пиратская вечеринка и Филипп Киркоров среди гостей: Ксения Собчак и Максим Виторган отметили день рождения сына

Вчера сын 40-летней Ксении Собчак и 49-летнего Максима Виторгана Платон отмечал день рождения — ему исполнилось пять лет. В честь первого юбилея своего наследника бывшие супруги устроили для него вечеринку.

Праздник прошел в пиратском стиле — именинник примерил треуголку с черепом и фотографировался с попугаями. Поздравить его с днем рождения приехал и Филипп Киркоров, который очень проникся атмосферой и примерил на себя образ пирата.


Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном Платоном


Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Поздравляя Платона в инстаграме, Ксения Собчак назвала сына своим любимым человеком и поблагодарила его за то, что он научил ее "материнской любви".

Сегодня я гораздо чаще говорю что-то вроде: "Знаешь, то, как ты разговариваешь, на меня не действует. Но я не буду кричать или наказывать тебя. Хочу, чтобы ты подумал об этом, а позже мы поговорим". Кроме случаев, когда кто-то может кого-то поранить или пораниться сам. Детям очень нужно уважение. Даже тогда, когда они не проявляют уважения к вам. Они хотят, чтобы их услышали. Когда вы предлагаете тему с уважением, им становится гораздо сложнее продолжать цикл своего хулиганистого поведения. Попробуйте,

— отметила журналистка.



После развода Ксения Собчак и Максим Виторган сохранили нормальные отношения и сына воспитывают вместе. Они периодически воссоединяются на семейных праздниках или проводят время с наследником по отдельности.




Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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