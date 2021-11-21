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Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы

Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы
Племянник певицы Аллы Пугачевой приобрел салон красоты, за который обещал концерт Примадонны. Бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на племянника Аллы Пугачевой. По его мнению, Владислав обманул его и теперь должен крупную сумму денег. Весной Гольдберг продал ему свой салон красоты на западе Москвы. Помещение обошлось в восемь миллионов рублей. Как сообщают СМИ, бонусом к продаже салона якобы шел концерт звезды российской сцены, который также обошелся бы предпринимателю в восемь миллионов. В итоге Гольдберг не увидел ни Примадонну, ни обещанных денег за продажу салона. При этом Владислав не признает вину. «Все расписки и документы Игоря Михайловича у меня есть, они подписаны в присутствии свидетелей», — возмущен родственник звезды, беседуя с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Алла Пугачева А вот бизнесмен стоит на своем и считает, что расписка поддельная — он не мог подписать ее, так как не получил деньги. Кто прав, а кто виноват теперь будет решать Савеловский суд Москвы. Заседание перенесли на конец декабря. Гольдберг предполагает, что родственник Пугачевой хочет продать салон по более выгодной цене, якобы он уже видел объявление в Сети, где стоит цена в 11 миллионов рублей. Владислав отрицает это: ради бизнеса он избавился от двухкомнатной квартиры, доставшейся ему в наследство от отца, а также посадил жену заниматься всеми вопросами. Проблемы Пугачев собирается решить самостоятельно и пока не намерен привлекать к суду знаменитую тетю. «Зачем мне тревожить Аллу Борисовну? Все бумаги у нас, если он на что-то надеется, то ничего не получится», — сказал Владислав.   
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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