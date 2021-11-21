Победителями "Большой перемены" для студентов колледжей стали 300 человек

Вадим Карасев

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для студентов колледжей. В церемонии закрытия финала приняли участие Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Победителями первого конкурса "Большая перемена" среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования стали 300 человек: 150 студентов 2-3 курсов, и 150 студентов 4 курсов.

"Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, "Большая перемена" будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы – победители, потому что не побоялись принять этот вызов", - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента (АП) РФ Сергей Кириенко.

Он также рассказал о нововведениях, которые ожидают конкурсантов в следующем году и отметил, что все они основаны на предложениях самих финалистов: «Особенность "Большой перемены" в том, что вы – ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь, и как предлагаете вы. "Большая перемена" – это не просто конкурс, это – сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения

ее постоянно меняют».

По словам Сергея Кириенко, в следующем году побороться за главный приз конкурса

– 1 миллион рублей на образование – смогут все студенты выпускных курсов колледжей, независимо от продолжительности программы подготовки. Также со следующего года победители конкурса смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сейчас такая возможность есть только у учеников 11 классов.

"Если вы захотите поступать в вуз по другой специальности и решите сдавать ЕГЭ, то все победители тоже будут получать по пять дополнительных баллов", – сообщил замглавы АП.

«Еще одно дополнение заключается в том, что у победителей "Большой перемены" среди школьников кроме гранта и поездки в рамках проекта "Больше, чем путешествие" есть возможность побывать на специальной смене в лучшем молодежном центре страны – "Артеке", и мы внесли еще одно изменение: те из вас, кому еще не исполнилось 18 лет, в следующем году также смогут поехать в "Артек", – обратился Кириенко к финалистам.

Также он сообщил, что все победители конкурса смогут получить профессиональных наставников по выбранной профессии. А в следующем году в "Большой перемене" в рамках основных вызовов конкурса появятся специальные треки от партнеров проекта – крупнейших российских компаний, которые разработают для них специальные задания. Победители в этих треках получат гарантированную стажировку в крупнейших российских компаниях и возможность дальнейшей работы там.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил финалистов за участие

в конкурсе "Большая перемена": "Сегодня нашей стране, нашей экономике вы очень нужны – нужны профессионалы в тех специальностях, по которым вы сегодня готовитесь. Сегодня многое делается для детей, для молодежи, президент всегда говорил: "нужно раскрыть талант каждого". И конкурс "Большая перемена" – подтверждение этому".

"В этом году впервые в "Большой перемене" смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России. Финалисты были погружены в атмосферу конкурсных испытаний – выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон "Большой перемены" в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Наибольшее число проектов нашей платформы "Россия – страна возможностей" ориентированы именно на студентов: это и олимпиада "Я – профессионал", и кубок по менеджменту "Управляй!", и конкурс "Твой Ход", и премия "Студент года", и фестиваль "Российская студенческая весна", и студенческие треки конкурсов "Лидеры России", "Флагманы образования", "Мастера гостеприимства" и инженерного чемпионата "CASE-IN". Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы", – прокомментировал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

150 победителей "Большой перемены" – студенты 4 курсов получат по 1 миллиону рублей на образование, 150 студентов 2-3 курсов – по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций – по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

