Правительство выделит более миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам

11:30 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Правительство России

Более 1,1 миллиарда рублей направят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат», — сообщили в Правительстве.

Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.





Читайте также:

• На повышение прожиточного минимума и МРОТ выделят 30 миллиардов рублей • Кому положены доплаты к пенсии • Что изменится в порядке выплаты пенсий

Уточняется, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Ранее сообщалось, что с 2022 года механизм получения соцподдержки могут скорректировать. В вопросе о том, как по-новому будут начислять пособия, разбиралась «Парламентская газета».

544