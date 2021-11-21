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Правительство выделит более миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам

Правительство выделит более миллиарда рублей на соцдоплаты пенсионерам

11:30  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Правительство России



Более 1,1 миллиарда рублей направят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

«Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат», — сообщили в Правительстве. 

Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.


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Уточняется, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Ранее сообщалось, что с 2022 года механизм получения соцподдержки могут скорректировать. В вопросе о том, как по-новому будут начислять пособия, разбиралась «Парламентская газета».



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По материалам: pnp.ru

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