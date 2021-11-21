Праздник архангела Михаила 21 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Православный календарь праздничных событий изобилует торжествами, и в ноябре 2021 года верующие отметят праздник, посвященный архангелу Михаилу. В этот день священнослужители призывают прихожан помолиться высшим силам, чтобы обрести покровительство и защиту.

Архангел Михаил — один из приближенных к господу ангелов. Он защищает людей от зла и врагов, и ему молятся для обретения мирного неба над головой. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться с молитвой к архангелу, чтобы получить сильную защиту и очистить душу от негатива.

21 ноября 2021 года в церквях и храмах состоятся торжественные службы, посвященные празднику Собора Архистратига Михаила и прочих сил небесных — именно так называется празднование в честь этого архангела.

В праздничный день по традиции православные верующие посещают службы, на которых возносят молитвы как архангелу Михаилу, так и своим ангелам-хранителям, призывая их на защиту и помощь в мирских делах. Тем, кто не может отправиться на службу, можно помолиться дома перед своим иконостасом при зажженных свечах.

Воскресный день будет временем искренних молитв, очищающих души от негатива, и священнослужители рекомендуют отложить дела, чтобы пообщаться с господом и ангелами. Утренние молитвы помогут обрести душевный покой и гармонию.

Церковные праздники требуют особого поведения, и 21 ноября важно отказаться от увеселительных мероприятий в пользу духовного развития. В этот день нельзя произносить бранных слов, ссориться с окружающими и потакать вредным привычкам. Искренние молитвы помогут справиться с любыми проблемами и невзгодами, ведь каждая молитва — это еще один шаг к свету и нравственному очищению.