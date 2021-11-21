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Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским

Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским

Президент Болгарии Румен Радев отреагировал на протесты Украины в связи с его высказыванием о российской принадлежности Крыма. Комментируя возмущение в Киеве, он повторно назвал полуостров территорией России и подчеркнул: это и есть актуальные политические реалии.

Глава государства объяснил болгарским СМИ свою точку зрения: воссоединение Крыма с РФ в 2014 году он считает "нарушением международного права", но факт его принадлежности от этого не меняется.

Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясный. [...] Как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским.

Скандальное заявление впервые прозвучало перед заключительным этапом выборов президента Болгарии. Радев до этого набрал 49,42% в первом туре, прямо сейчас идет голосование во втором. МИД Украины вскоре потребовал от главы государства опровергнуть собственные слова.

Болгарский лидер уже не первый раз высказывается в подобном ключе — в частности, он неоднократно призывал к отказу от санкций, поскольку не видит в них пользы для кого-либо.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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