Путеводитель по фильму "Дом Gucci": все, что надо знать об истории Патриции Реджани, заказавшей убийство собственного мужа

Фильм "Дом Gucci" — одна из самых громких кинопремьер года, а в основе сюжета лежит история, в свое время потрясшая весь мир, — убийство наследника модного бизнеса Маурицио Гуччи, которого в 1995 году "заказала" его бывшая жена Патриция Реджани. В браке они прожили 13 лет и были известны в светском обществе своим роскошным образом жизни, ведь бренд Gucci тогда приносил баснословную прибыль. Но в какой-то момент все стало рушиться. Как жадность, зависть, ревность, тщеславие уничтожили не только брак Маурицио и Патриции, но и весь семейный бизнес? Ответы на все вопросы собрали в нашем материале!

Пресс-тур фильма в самом разгаре — премьеры уже состоялись в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Ну а российским зрителям придется еще немного подождать — выход на экраны у нас запланирован на 2 декабря.

В основу сценария фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) 2001 года. С помощью этих документальных данных, воспоминаний очевидцев, а также ряда интервью и постараемся разобраться в этой запутанной истории.









Кто такие Маурицио Гуччи и Патриция Реджани

Маурицио Гуччи (в фильме его играет Адам Драйвер) родился во Флоренции в 1948 году в семье итальянских актеров Сандры Равель (мать мальчика умерла, когда ему было пять лет) и Родольфо Гуччи (в фильме его играет Джереми Айронс). Маурицио был внуком легендарного модельера Гуччио Гуччи, основателя бренда, и одним из наследников семейного дела.





Маурицио ГуччиАдам Драйвер

Патриция Реджани (ее воплотила на экране Леди Гага) родилась в 1948 году в небольшом городке недалеко от Милана в семье официантки и водителя грузовика, который в итоге сумел сделать состояние на грузоперевозках. Хотя семья и не была частью высшего общества Милана, они все же были весьма состоятельными людьми.





Патриция РеджаниЛеди Гага

Имея красоту и сбережения отца, Патриция Реджани, несмотря на свое простое происхождение, все-таки смогла пробиться в элитные круги Милана, где и повстречала наследника Gucci. Они познакомились на вечеринке в Милане в конце 1960-х, причем Патриция утверждала, что это именно Маурицио влюбился в нее без памяти.

Он безумно влюбился в меня. Я была ни на кого не похожа. Сначала я не особо о нем думала. Он был просто тихим мальчиком с неровными передними зубами,

— вспоминала Реджани.





Маурицио Гуччи и Патриция Реджани





Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci"

Когда они познакомились, бренд Gucci был символом роскоши и принадлежности к высшему обществу — дела у компании шли весьма недурно. Открывались магазины в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, сумки бренда носили звезды первой величины, включая Джеки Кеннеди (одна модель настолько слилась с образом бывшей первой леди США, что затем была названа в ее честь), в бутики заглядывала Грейс Келли — именно для нее по инициативе Родольфо Гуччи был когда-то создан легендарный цветочный принт бренда.





Грейс Келли после посещения бутика Gucci в Милане





Родольфо ГуччиДжереми Айронс

Маурицио и Патриция поженились в 1972 году, когда обоим было по 24 года, и в этом браке у них родились две дочери, Аллегра и Алессандра. Отец Маурицио был категорически против этого союза, считая Патрицию неровней своему сыну и вообще охотницей за состоянием. Смущал его и властный характер невестки.





Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci"/Маурицио Гуччи и Патриция Реджани





Патриция Реджани и Маурицио Гуччи с дочерьми

Более десяти лет пара, казалось, жила в полном блаженстве и взаимопонимании, а их роскошный образ жизни сделал их фаворитами итальянской прессы. Британский Vogue писал, что, когда они приезжали в Нью-Йорк, их возили на машине с номерным знаком Mauizia — комбинацией их имен. В Нью-Йорке они проводили много времени, так как в Gucci тогда активно развивали американский рынок.

Патриция, которая была известна в элитных кругах как "Лиз Тейлор из мира моды", охотно завела дружбу с местным светским обществом и устраивала экстравагантные вечеринки, куда заглядывали и представители династии Кеннеди.

Маурицио и Патриция владели частными островами и недвижимостью в разных уголках мира, включая шале в Санкт-Морице и пентхаус на Пятой авеню площадью чуть более 800 квадратных метров. Имелась даже 64-метровая яхта The Creole, которую Маурицио построил для любимой.





Кадр из фильма "Дом Gucci"

Неудивительно, что позже Патриция прославилась фразой: "Лучше плакать в "роллс-ройсе", чем быть счастливым на велосипеде".

Со мной Маурицио чувствовал себя свободно. Мы весело проводили время, мы были командой. Мы были красивой парой и, конечно, прожили прекрасную жизнь,

— говорила Реджани британскому корреспонденту в 2016 году.





Маурицио Гуччи и Патриция Реджани





Леди Гага и Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci"

Почему возник семейный конфликт

Все стало рушиться в 1983 году, когда умер отец Маурицио, актер Родольфо Гуччи. Маурицио был его единственным ребенком и унаследовал 50% акций, которые принадлежали его отцу. Это привело к семейному конфликту. Пока был жив Родольфо, именно его брат Альдо (его в фильме играет Аль Пачино) фактически управлял бизнесом, однако когда акции перешли к Маурицио, ситуация изменилась.





Альдо ГуччиАль Пачино

Маурицио хотел немедленных перемен. В начале 1980-х компания получала большую прибыль, но скорее по инерции — за счет своего прошлого имиджа.

Давно прошли те времена, когда Gucci ассоциировали с Джеки Кеннеди и Грейс Келли. Теперь благодаря огромному успеху более дешевой линейки сумок из кожи и текстиля, продаваемых не только в бутиках Gucci, но и почти в любом розничном магазине, бренд стал безвкусным символом массового потребления. Сумки Gucci теперь были теми вещами, которые туристы на бегу покупали в торговом центре, аэропорту или даже в аптеке.

Но после 30 лет у руля Альдо не хотел принимать советы ни от кого, даже от крупнейшего акционера фирмы — особенно в то время, когда Gucci зарабатывал более 50 миллионов долларов в год, а Маурицио предлагал избавиться от большей части товаров.





Маурицио Гуччи

Так что между Маурицио и Альдо сразу возник конфликт, который привел к шестилетней судебной тяжбе между племянником и дядей. Клубок семейных дрязг к тому моменту уже давно затянулся в тугие узлы. Зуб на Альдо имел и его собственный сын Паоло Гуччи (эту роль в фильме исполняет Джаред Лето), которому в 1980 году отец не разрешил открыть собственный бизнес, используя марку Gucci. Альдо подал на сына в суд, а заодно пригрозил исками всем поставщикам Gucci, которые будут работать с Паоло. Тот, впрочем, не уступал отцу в склочности — в 1982 году он выдвинул обвинения против двух своих братьев, Роберто и Джорджио, а также против Маурицио.





Паоло ГуччиДжаред Лето

В 1984 году Маурицио и Паоло вступили в сговор с целью лишить Альдо власти. Паоло должен был поддержать Маурицио на голосовании, а Маурицио взамен выкупил бы акции своего двоюродного брата за 22 миллиона долларов — тогда Паоло смог бы наконец заняться своей компанией. В итоге Альдо действительно сместили, вдобавок Паоло сообщил суду в США, что его 81-летний отец укрывался от уплаты налогов. В январе 1986 года в Нью-Йорке Альдо Гуччи приговорили к одному году и одному дню тюремного заключения за уклонение от выплаты 7 миллионов долларов. Свой срок он отсидел в американской тюрьме.

Однако праздновать победу Маурицио было рано — в отместку Альдо выдал его итальянским властям, обвинив в мошенничестве с налогами на наследство, и тем самым вынудил Маурицио бежать в Швейцарию, чтобы избежать ареста. В итоге Маурицио удалось все уладить и избежать тюремного заключения, однако ему стало ясно, что работать с родственниками дальше нельзя.





Адам Драйвер в фильме "Дом Gucci"





Аль Пачино в фильме "Дом Gucci"Джаред Лето в фильме "Дом Gucci"

Он решил выкупить доли дяди и двоюродных братьев, и, так как собственного свободного капитала у него для этого не было, обратился за помощью к инвестиционной компании Investcorp из Бахрейна, которая должна была скупить их акции. К 1989 году все родственники из бизнеса были вытеснены.

Реджани, которая с самого начала стремилась принимать участие в судьбе семейного бизнеса и выступала советником Маурицио, не одобряла неудачных деловых решений своего мужа.

Маурицио сошел с ума. До этого я была его главным советником по всем вопросам Gucci. Но он хотел быть лучшим, и он перестал меня слушать... В то время я злилась на Маурицио из-за многих, многих вещей. Но прежде всего это. Потеря семейного бизнеса! Это было глупо. Это был провал. Меня переполняла ярость, но я ничего не могла поделать,

— вспоминала Реджани в интервью с The Guardian.

В способностях Маурицио самостоятельно вести бизнес сомневался и его двоюродный брат Паоло, заявлявший, что тот умеет только мечтать. Отказываясь от всего старого, Маурицио просто не успевал заполнить пустоту чем-то новым — бизнес медленно, но верно рушился.

Патриция была непосредственной свидетельницей лишь начала этой семейной драмы. Сказав, что уезжает в командировку, Маурицио ушел от нее в 1985 году. Сообщить эту новость он перепоручил другу Патриции. Но лишь в 1994 году развод пары был юридически урегулирован, и Патриции причиталось по одному миллиону долларов в год в качестве компенсации.

Как глава Gucci, Маурицио к тому времени уже потерял миллионы. К концу 1991 года убытки составили 30 миллионов долларов в год. К 1993 году он уже был вынужден продать все свои акции компании Investcorp за 120 миллионов долларов. Впервые с 1921 года, года основания бренда, в Gucci не осталось ни одного представителя рода Гуччи. И, вероятно, уже больше никогда не будет.





Гуччио Гуччи, основатель бренда

В тот момент у Маурицио также была новая возлюбленная — дизайнер интерьеров Паола Франки, с которой он был знаком с юности (ее в фильме сыграла французская актриса Камилль Коттен).

Встречаться Маурицио и Паола стали в 1990 году, вскоре после того, как она развелась со своим мужем, медным промышленником Джорджо Коломбо. Пара жила в роскошной квартире на Corso Venezia в Милане, и незадолго до смерти Гуччи они даже планировали свадьбу.





Паола Франки и Маурицио ГуччиКамилль Коттен в фильме "Дом Gucci"

В тот момент Реджани заявила прессе:

Он недавно сказал мне: "Ты знаешь, почему наш брак потерпел неудачу? Потому что ты воображала себя президентом, а здесь есть только один президент!"

— сказала тогда она, дав понять, что все еще обижена на бывшего мужа.





Как был убит Маурицио Гуччи

В 8:30 утра 27 марта 1995 года Маурицио был смертельно ранен на ступеньках своего личного офиса в Милане на Via Palestro — киллер Бенедетто Черауло выстрелил в него четырежды: три пули попали в спину и одна в голову. Маурицио было 46 лет.

Единственным очевидцем был швейцар Джузеппе Онорато.

Господин Гуччи пришел с журналами и сказал "Доброе утро". Потом я увидел чью-то руку. Это была красивая, чистая рука, и в ней был пистолет,

— вспоминал он тот миг.





Кадр из фильма "Дом Gucci"

Киллер выстрелил и в него, дважды попав в руку, и скрылся. Окровавленный Онорато держал голову Маурицио Гуччи до приезда карабинеров — к тому моменту тот был уже мертв.

Трагедия сразу была сочтена заказным убийством, и из-за высокого статуса Маурицио у полицейских были различные теории о личности и мотивах убийцы. Патриция Реджани оказалась среди главных подозреваемых: она открыто заявляла о своем пренебрежении к бывшему мужу и желании видеть его мертвым. Кстати, Паолу Франки и ее сына от предыдущего брака она тут же выгнала из апартаментов своего бывшего мужа и въехала туда сама с дочерьми.





Я была очень зла на Маурицио. Я ходила и спрашивала всех, даже местного бакалейщика: есть ли у кого-то храбрость убить моего мужа? Я не умею целиться из ружья — сама я не могла этого сделать,

— признавалась Реджани в документальном фильме 2021 года "Леди Гуччи: история Патриции Реджани".





Патриция Реджани

Хотя дело казалось очевидным, из-за отсутствия явных улик полиция не смогла никому предъявить обвинения. Только два года спустя, в январе 1997 года, итальянская полиция получила анонимную наводку, которая и положила начало расследованию в отношении Реджани.

Вскоре полицейские обнаружили, что Реджани вступила в сговор со своей подругой, экстрасенсом Пиной Ауриеммой (ее в фильме играет Сальма Хайек), и, по-видимому, согласилась заплатить Ауриемме 600 миллионов лир (365 тысяч долларов) за убийство Маурицио.





Пина Ауриемма





Сальма Хайек в фильме "Дом Gucci"

Затем Ауриемма обратилась за помощью к своему знакомому Ивано Савиони, ночному портье в отеле. Савиони, в свою очередь, сообщил об этом своему знакомому Орацио Чикале, который и нашел убийцу — Бенедетто Черауло. Все виновные, помимо Реджани, были обнаружены благодаря спецоперации с прослушиванием телефонов. 31 января 1997 года все пятеро были арестованы и обвинены в умышленном убийстве Маурицио Гуччи.

Как прошел судебный процесс по делу "черной вдовы"

Конечно, арест Реджани и ее связь с убийством бывшего мужа вызвали настоящую бурю в СМИ. Сенсационный процесс 1998 года, получивший в прессе название "Черная вдова", стал еще более зрелищным благодаря яркой личности самой Реджани.





Патриция Реджани на похоронах Маурицио Гуччи

Прокуратура утверждала, что ее главными мотивами были жадность и ревность к Паоле Франки, новой возлюбленной Маурицио. Что касается улик, то на процессе выступили свидетели, которые подтвердили, что Реджани спрашивала разных людей о наемном убийце. Кроме того, в ее дневнике была обнаружена запись, сделанная в день убийства Маурицио. Это было лишь одно слово — paradeisos, что по-гречески означает "рай".

На процессе выступила и сама Паола Франки.

Я думаю, что Патрицию больше всего беспокоило то, что она больше не могла называть себя Гуччи,

— заявила она в суде.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Реджани оказывала давление на своих наемных сообщников, чтобы они быстрее осуществили убийство — до свадьбы Франки и Гуччи. Пина Ауриемма, которая призналась в организации убийства, заявила, что Реджани не могла вынести мысли о другой женщине, занявшей ее место в качестве миссис Гуччи, а вместе с этим получившей и власть, статус и деньги, которые заработала в том числе и она, как считала Реджани.





Кадр из фильма "Дом Gucci"

Патриция преследовала нас. У нее все еще были свои шпионы в кругу Маурицио, и она знала все о наших планах, его деловых отношениях, обо всем. Она звонила много раз, оскорбляя его и угрожая убить,

— говорила Франки.

Однако на протяжении всего процесса Реджани отрицала прямой заказ убийства Маурицио. Вместо этого ее адвокаты настаивали на том, что Ауриемма подставила ее и шантажировала, требуя оплаты. Хотя Реджани в суде противоречила сама себе, ведь, говоря об уплаченных Пине деньгах, она также обронила фразу: "Это стоило каждой лиры".





Кадр из фильма "Дом Gucci"

Ее адвокаты также настаивали, что операция по удалению опухоли мозга, которую Реджани перенесла в 1992 году, нанесла ущерб здоровью светской львицы, что сделало ее неспособной планировать преступление. На этом же настаивали и дочери: Алессандре тогда был 21 год, а Аллегре — 17 лет.

Вину адвокаты пытались переложить на подругу Патриции, ту самую Пину Ауриемму, к которой Реджани обратилась с просьбой найти киллера.

В глазах Пины Патриция Реджани была золотой коровой, которую нужно доить,

— говорили они в суде.





Патриция Реджани

Сама Патриция во время процесса не признавала себя виновной в убийстве — в интервью для телешоу Storie Maledette она заявила следующее:

Я должна признаться, что какое-то время я действительно хотела избавиться от него. Я хотела это сделать, и поэтому я ходила и просила людей сделать это. Но на этом мои намерения закончились — все осталось просто навязчивой идеей, простым желанием. Какая жена никогда не говорила: "Я его убила бы!".

После пятимесячного судебного разбирательства Реджани и остальные ее сообщники были признаны виновными в умышленном убийстве. Ее приговорили к 29 годам лишения свободы. Киллер, застреливший Гуччи, был приговорен к пожизненному заключению. Ауриемме, которая первой связалась с убийцами, дали 19 лет.

Как прошло тюремное заключение Патриции Реджани

В 1998 году Реджани поместили в миланскую тюрьму Сан-Витторе, где ей, впрочем, предоставили некоторые привилегии, о которых договорился ее адвокат.

Я думаю, что я очень сильный человек, потому что я пережила все эти годы в заточении. Я много спала. Я ухаживала за своими растениями. Я ухаживала за Бэмби, моим домашним хорьком,

— вспоминала свое тюремное заключение Реджани в интервью The Guardian.





Патриция Реджани

Судьба хорька была, впрочем, печальна — однажды его случайно раздавила сокамерница Патриции. А вот в жизни самой Реджани, наоборот, замаячила надежда все-таки скоро выбраться из тюремных стен.

В 2011 году у нее появился шанс на досрочное освобождение — его предложили с условием трудоустройства. Однако от него Патриция отказалась, ведь в то время идея искать работу казалась ей кощунственной. Как сообщается, она сказала своему адвокату:

Я никогда в жизни не работала и не собираюсь начинать сейчас.

Но Патриция не была бы самой собой, если бы все-таки не дождалась желаемого. Вскоре за примерное поведение ей снова было предложено досрочное освобождение на тех же условиях. На этот раз она согласилась и в 2014 году была освобождена после 16 лет заключения. Впервые на публике она была замечена, конечно, во время шопинга — на одной из самых популярных улиц Милана, в огромных очках и с домашним попугаем ара на плече.

Тогда ее сразу стали осаждать репортеры с одним вопросом: "Почему вы наняли киллера, чтобы убить своего мужа, синьора Реджани?". "Потому что не умею стрелять сама", — был ее ответ. В юридическом смысле чистосердечного признания Патриции в убийстве не было, но, судя по ее интервью после заключения, свою причастность Реджани уже не отрицает.





Патриция Реджани

Я мечтаю вернуться в Gucci. Я все еще чувствую себя Гуччи — фактически самой гуччиевской Гуччи из всех. У меня есть квалификация: в течение многих лет я ходила по магазинам по всему миру. Я пришла из мира люкса, и именно в этот мир я хочу вернуться,

— сказала она тогда итальянской прессе.

Как сложилась жизнь Патриции Реджани после тюрьмы

Конечно, в Gucci ее резюме проигнорировали. Вместо этого Реджани начала работать консультантом по дизайну в ювелирной компании Bozart. Однако в 2014 году она отметила в интервью с The Guardian, что ее не устраивает гардероб, которым она теперь вынуждена довольствоваться.

На мне Zara. Я не зарабатываю здесь достаточно, чтобы покупать подходящую одежду,

— жаловалась она тогда журналисту.

Разгуляться Патриции и правда было не на что. Ее дочери отлучили ее от состояния, унаследованного от Маурицио Гуччи, и теперь отношения Реджани с ними были, мягко говоря, натянутыми.

Но если общение с родственниками не задалось, то вот с прессой Патриция общалась весьма охотно. Одно из недавних интервью, итальянскому новостному агентству Ansa, вышло в 2021 году как раз в разгар съемок фильма "Дом Gucci". В нем она рассказала, что довольна выбором Леди Гаги на роль Патриции Реджани, но у нее есть одна жалоба.





Леди Гага в фильме "Дом Gucci"

Меня раздражает то, что Леди Гага изображает меня в новом фильме Ридли Скотта, но ей даже не хватило вежливости или здравого смысла, чтобы прийти и встретиться со мной. Речь не о деньгах, потому что я не получу ни одного цента от фильма. Речь просто о здравом смысле и уважении. Я говорю это со всей симпатией и признательностью, которые я испытываю к ней,

— заявила тогда Реджани.

Стоит отметить, что Патриция была не единственной, кто жаловался на готовящийся фильм. Так, троюродная сестра Маурицио, Патриция Гуччи, сообщила агентству AP, что пыталась связаться с женой режиссера Ридли Скотта Джанниной Фасио, но не получила ответа.

Мы искренне разочарованы. Я говорю от имени семьи. Они крадут нашу идентичность, чтобы получить прибыль, увеличить доход этой голливудской системы. У нашей семьи есть идентичность, приватность. Мы можем говорить обо всем, но есть граница, которую нельзя переступить,

— заявила она.





Патриция также раскритиковала выбор некоторых актеров.

Выбор Джареда Лето на роль Паоло Гуччи — это ужасно, ужасно! Кроме того, Альдо был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи, очень высоким, с голубыми глазами и очень элегантным. Его играет Аль Пачино, который и так невысокого роста, и он показан толстым, невысоким, с бакенбардами, действительно уродливым. Стыдно, потому что он совсем на него не похож,

— говорила она.





Джаред Лето в фильме "Дом Gucci"

Что стало с главными героями истории?

Патриция Реджани

В 2017 году она получила ренту в размере 1,2 миллиона долларов от недвижимости Gucci. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному в 1993 году. Суд также вынес решение о возврате ей суммы ежегодных компенсаций за развод с Гуччи за период ее пребывания в тюрьме в размере более 16 миллионов долларов, которые находились под управлением двух ее дочерей, но те подали апелляцию.





Патриция Реджани

Сейчас 72-летняя Патриция Реджани по-прежнему проживает в Милане и охотно общается с прессой. Ее дочери (Аллегре сейчас 40 лет, а Алессандре — 44 года) давно живут со своими семьями в Швейцарии и редко общаются с матерью.

Они меня не понимают и лишили меня финансовой поддержки. У меня ничего нет, и я даже не видела двух своих внуков,

— жаловалась Реджани в интервью The Guardian.

Если бы я могла снова увидеть Маурицио, я сказала бы ему, что люблю его, потому что он — человек, который имел для меня наибольшее значение в моей жизни. Но я думаю, он сказал бы в ответ, что это чувство не было взаимным,

— добавила она.

Если бы я встретила его сейчас, я сказала бы: "Прости меня!"

— сказала она в недавнем интервью для документального фильма.

Альдо Гуччи

Альдо Гуччи умер от рака в Риме в возрасте 84 лет в 1990 году. У него осталось четверо детей: кроме сыновей от официальной супруги, была и незаконнорожденная дочь от любовницы (на любовнице он, кстати, в итоге женился в США, не разводясь при этом с супругой в Италии).





Альдо Гуччи и Лучано Паваротти

Паоло Гуччи

В 1987 году Паоло все-таки получил право использовать имя Gucci в своей линии товаров, но удачного бизнеса так и не вышло — в итоге у него остались долги на сумму 90 миллионов долларов. В 64 года он умер от хронического гепатита — случилось это в год убийства Маурицио. Незадолго до своей смерти Паоло ушел от своей второй жены к 19-летней Пенни Армстронг. У Паоло остались три дочери от официальных браков и еще две дочери от Пенни.





Паоло Гуччи

Паола Франки

После убийства Маурицио в жизни Паолы случилась еще одна трагедия — в возрасте 16 лет покончил с собой ее сын от первого брака. После этого она занялась благотворительностью и творчеством. В 2010 году вышла ее автобиография L'amore strappato ("Сломанная любовь"). Сейчас Паоле 67 лет.





Книга Паолы ФранкиПаола Франки

Пина Ауриемма

Подруга Патриции и ее посредница в убийстве Маурицио Гуччи вышла на свободу в 2010 году, отсидев 13 лет вместо 19. Затворницей она также не стала, и в преддверии выхода фильма также дала несколько интервью.





Пина Ауриемма

Бренд Gucci

Неодушевленный, но тем не менее главный участник этой истории — сам бренд Gucci, который не только пережил все семейные склоки, но и смог довольно быстро восстать из пепла.

Новому менеджменту компании в начале 1990-х потребовалось всего пять лет, чтобы восстановить запятнанный имидж и получить рекордную прибыль с продаж, превышающую 1 миллиард долларов в год. В 1994 году креативным директором был назначен Том Форд, который пришел работать в компанию в 1990 году. Тогда, в худший финансовый год компании, он сначала был назначен дизайнером женской линии. В первые шесть месяцев 1995 года доходы компании Gucci увеличились на 87%, но Маурицио Гуччи об этом уже не узнал. А эпоха Форда, который ставил на формулу "секс продает", тем временем стала одной из самых культовых и успешных в истории бренда.





Рекламная кампания Gucci времен Тома Форда

Многие поклонники моды и сегодня скучают по тому времени, хотя у Gucci и сегодня, когда креативным директором является Алессандро Микеле, все очень хорошо. В год своего столетия Gucci снова показал рост продаж (в первом полугодии — на 45,8% по сравнению с тем же периодом в 2020 году), а от количества знаменитостей в Gucci уже просто рябит в глазах. Прокат фильма "Дом Gucci" и красные дорожки премьер, надо полагать, только добавят ему популярности.





Сальма Хайек, Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага на премьере фильма в Лондоне