Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Реинкарнация: мифы и факты

Реинкарнация: мифы и факты

Реинкарнация — предмет частых споров. Многие не верят в то, что душа способна вновь возвращаться на Землю, но у данной теории есть и свои сторонники. Пришло время собрать все главные мифы и факты об этом явлении в одной статье.


Верить в реинкарнацию или нет, решать вам. Ранее мы рассказывали о реальных историях, мнении церкви, экстрасенсов  и ученых по этому поводу. Вы можете принять любую сторону, а можете просто прислушаться к своему сердцу.

Душа есть у каждого из нас

Это правда. Человек не может жить без души. На тот факт, что помимо мозга нами управляет что-то еще, косвенно указывает невозможность ученых ответить на вопрос о том, где же находится высшее сознание человека. Многие также слышали о том, что сразу после смерти тело теряет в весе от 20 до 40 грамм. Ученые до сих пор не понимают, почему так происходит. Возможно, что именно столько весит человеческая душа.

Мы перерождаемся не только в человека

Большинство экспертов в области биоэнергетики считает, что человек перерождается только в человека. У души человека и душ животных разные уровни вибраций и в целом они несовместимы и не идут ни в какое сравнение друг с другом. То, что человек может в следующей жизни стать тигром, буйволом или лошадью, — это не более чем миф.


Перерождение происходит моментально

Существует множество историй, которые рассказывают нам о том, как маленькие дети вспоминают свою прошлую жизнь. Они видят то, что им пришлось пережить буквально несколько лет назад. Встречались те, кто с точностью мог назвать имена своих прошлых родителей. Это удивительно, но перерождение может происходить моментально. В других же случаях оно может происходить через сотни и десятки лет.

Бывали люди, которые помнили то, что происходило с ними пару веков назад. До конца процесс перерождения не ясен и, возможно, не будет ясен на сто процентов никогда, но эксперты в области эзотерики уверены в том, что мы сами выбираем время перерождения и свою судьбу перед появлением в новом теле.

Реинкарнация происходит постоянно

Скорее всего, это не так. Дело в том, что законы кармы гласят: каждому из нас необходимо избавиться от долгов. Если у души есть нерешенные на Земле задачи, она будет возвращаться до тех пор, пока не решит их все. Если душа чиста перед мирозданием, она может остановить процесс перерождения. Скорее всего, после смерти время течет иначе, поэтому в данном случае просто некорректно говорить о перерождениях с точки зрения временных рамок.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал криптовалюту «антиутопией»
Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал
Реинкарнация: мифы и факты
Реинкарнация: мифы и факты
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус неизвестен
Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке за ущерб от пожара
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов
В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа

Топ на сегодня

Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»

Еще по теме

Верить ли в реинкарнацию: реальные истории и мнение церкви, ученых и экстрасенсов
Жизнь после смерти есть: ученые заявили о возможном существовании рая и ада
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что такое парапсихология: мифы, факты, исследования и домыслы