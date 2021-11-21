Реинкарнация: мифы и факты

Вадим Карасев

Реинкарнация — предмет частых споров. Многие не верят в то, что душа способна вновь возвращаться на Землю, но у данной теории есть и свои сторонники. Пришло время собрать все главные мифы и факты об этом явлении в одной статье.

Верить в реинкарнацию или нет, решать вам. Ранее мы рассказывали о реальных историях, мнении церкви, экстрасенсов и ученых по этому поводу. Вы можете принять любую сторону, а можете просто прислушаться к своему сердцу.

Душа есть у каждого из нас

Это правда. Человек не может жить без души. На тот факт, что помимо мозга нами управляет что-то еще, косвенно указывает невозможность ученых ответить на вопрос о том, где же находится высшее сознание человека. Многие также слышали о том, что сразу после смерти тело теряет в весе от 20 до 40 грамм. Ученые до сих пор не понимают, почему так происходит. Возможно, что именно столько весит человеческая душа.

Мы перерождаемся не только в человека

Большинство экспертов в области биоэнергетики считает, что человек перерождается только в человека. У души человека и душ животных разные уровни вибраций и в целом они несовместимы и не идут ни в какое сравнение друг с другом. То, что человек может в следующей жизни стать тигром, буйволом или лошадью, — это не более чем миф.

Перерождение происходит моментально

Существует множество историй, которые рассказывают нам о том, как маленькие дети вспоминают свою прошлую жизнь. Они видят то, что им пришлось пережить буквально несколько лет назад. Встречались те, кто с точностью мог назвать имена своих прошлых родителей. Это удивительно, но перерождение может происходить моментально. В других же случаях оно может происходить через сотни и десятки лет.

Бывали люди, которые помнили то, что происходило с ними пару веков назад. До конца процесс перерождения не ясен и, возможно, не будет ясен на сто процентов никогда, но эксперты в области эзотерики уверены в том, что мы сами выбираем время перерождения и свою судьбу перед появлением в новом теле.

Реинкарнация происходит постоянно

Скорее всего, это не так. Дело в том, что законы кармы гласят: каждому из нас необходимо избавиться от долгов. Если у души есть нерешенные на Земле задачи, она будет возвращаться до тех пор, пока не решит их все. Если душа чиста перед мирозданием, она может остановить процесс перерождения. Скорее всего, после смерти время течет иначе, поэтому в данном случае просто некорректно говорить о перерождениях с точки зрения временных рамок.