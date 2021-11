Релиз Sail Forth на Xbox запланировали на лето 2022 года





Издательство The Quantum Astrophysicists Guild и студия Festive Vector сообщили о планах выпустить игру Sail Forth на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на других платформах летом 2022 года. Вместе с тем, разработчики представили новый трейлер, который можно видеть ниже.

Watch this video on YouTube

Sail Forth – одна из игр, которую можно было опробовать в рамках Summer Game Fest на приставках Xbox бесплатно.

Игра Sail Forth предлагает игрокам заняться исследованием мира на собственном корабле. При этом иногда придется вступать в сражения, поэтому игрокам следует озаботиться о соответствующем оснащении своего корабля.

Отметим, что после анонса в 2019 году игра Sail Forth получила множество наград, в качестве одного из самых ожидаемых приключенческих проектов.