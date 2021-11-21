Россияне перечислили самые благородные профессии

Вадим Карасев

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, самыми благородными профессиями россияне считают труд медиков, учителей и рабочих. При этом опрошенные женщины упоминали о врачах почти вдвое чаще мужчин (32% против 17% соответственно).

Работу докторов посчитали благородной 25% участников исследования, учителей и воспитателей — 14%, а рабочих — 8%. О преимуществах рабочих профессий мужчины говорили в четыре раза чаще женщин (13 против 3%).

По 3% респондентов назвали самыми благородными профессии спасателей и пожарных. По 2% отметили самоотверженность военных, инженеров, волонтеров и дворников. 8% граждан сказали, что благородные и честные специалисты есть среди представителей любой профессии.

Аналогичный опрос компания проводила год назад. По сравнению с прошлыми результатами, жители страны стали чаще причислять к благородным профессию учителя (10% год назад и 14% сейчас), а труд курьеров стал менее привлекательным (4% в 2020-м против 0% в 2021-м). Работу в сферах строительства и производства стали называть благородной почти в три раза чаще (3% против 8% соответственно).

Ранее Ruposters писал, что россияне стали хуже работать на удаленке.