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Российский теннисист Теймураз Габашвили отстранен от спорта на 20 месяцев за допинг

Российский теннисист Теймураз Габашвили отстранен от спорта на 20 месяцев за допинг

Международная теннисная федерация сообщила о дисквалификации российского теннисиста Теймураза Габашвили. 36-летний спортсмен не сможет выйти на корт в течение 20 месяцев. 

Допинг в крови теннисиста был обнаружен еще в середине июля во время турнира серии "Челленджер" в Алма-Ате. Речь идет о фуросемиде — веществе, включенном ВАДА в список запрещенных. Сам Габашвили свою вину признал. 

Срок дисквалификации отсчитывается со дня принятия решения — 18 ноября 2021 года. Завершится он 17 июля 2023-го.

Теймураз Габашвили

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал произошедшее ошибкой и случайностью: 

Фуросемид — это ошибка Теймураза. История полугодовой давности, это случайность. Теймураз согласился с решением, просто он к нам очень поздно обратился. Это было сделано Теймуразом не специально. Это мочегонное. Не знал, что от мочегонного может пострадать. Ничего за этой историей не стоит, просто ошибка.

Тарпищев также подчеркнул, что для Габашвили дисквалификация, по сути, означает завершение спортивной карьеры:

Он фактически уже закончил карьеру. Уже был на спаде, а тут еще и 20 месяцев, 

— сказал глава Федерации тенниса в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Профессиональная карьера Теймураза Габашвили началась в 2001 году. Он занимает 270-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, лучшим же результатом было 43-е место в 2016 году. 


Маргарита Дорошевич
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По материалам: spletnik.ru

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