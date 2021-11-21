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Сальвадор разместит биткоин-облигации на $1 млрд в сети Liquid Network

Сальвадор разместит биткоин-облигации на $1 млрд в сети Liquid Network


Правительство Сальвадора заключило сделку с Blockstream и iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether) для размещения биткоин-облигаций объемом в $1 млрд в сети Liquid Network. 



Согласно пресс-релизу, половину прибыли от продажи облигаций направят на развитие инфраструктуры майнинга первой криптовалюты на геотермальной вулканической энергии. Другие 50% — на покупку цифрового золота для государственного траста.


«Мы вели переговоры с Сальвадором в течение многих месяцев и приложили массу усилий для разработки и моделирования облигаций. Мы считаем, что предложение облигаций будет привлекательным для широкого круга инвесторов, в первую очередь криптовалютных, а также лиц, ищущих доходность, ходлеров и обычных людей. Инструмент способен ускорить гипербиткоинизацию и привести к появлению новой финансовой системы на основе биткоина», — говорится в заявлении Blockstream.


Обработкой выпуска займется платформа для торговли токенизированными акциями Bitfinex Securities. В рамках соглашения последняя также поможет правительству Сальвадора разработать нормативную базу для цифровых финансовых инструментов на базе блокчейна.


После вступления в силу нового правового режима Bitfinex Securities получит лицензию на работе в стране. Платформа станет эксклюзивным партнером правительства Сальвадора, согласно iFinex.  


В Blockstream отметили, что появление нормативной базы «может проложить путь» для других токенов, выпущенных в Liquid Network, вроде Blockstream Mining Note (BMN) или Exordium (EXO).


Президент Наиб Букеле также анонсировал строительство Биткоин Сити (Bitcoin City) вдоль залива Фонсека. Для снабжения города энергией у расположенного в регионе вулкана возведут геотермальную электростанцию. Ее мощности также будут использовать для майнинга биткоина. 


https://youtu.be/mNdPS940InI

По словам Букеле, Биткоин Сити станет полноценным мегаполисом с жилыми и деловыми кварталами, ресторанами, аэропортом, морским портом и железнодорожным вокзалом. Город признают особой экономической зоной, в которой не взимаются налоги на доход, имущество, прирост капитала и заработную плату. 


В октябре государственный биткоин-фонд Сальвадора приобрел дополнительные 420 BTC. На балансе структуры сейчас находится 1120 BTC.


Напомним, часть прибыли от операций с первой криптовалютой страна использует для финансирования строительства 20 современных школ и ветеринарной клиники.


Ранее создатель Ethereum Виталик Бутерин назвал легализацию биткоина в Сальвадоре «безрассудством».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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