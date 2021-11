Самый знаменитый модный провал: что можно узнать из документального фильма о Джанет Джексон

Платформы Hulu и FX представляют новый документальный фильм из серии The New York Times Presents. Предыдущая лента из этой серии была посвящена Бритни Спирс, теперь в центре внимания — Джанет Джексон, а в большей степени — один из наиболее ярких моментов за всю карьеру звезды. Да-да, речь о том самом скандальном выступлении сестры Майкла Джексона на Суперкубке-2004, когда ее партнер по номеру Джастин Тимберлейк случайно (случайно ли?) продемонстрировал всей Америке и всему миру грудь Джанет в прямом эфире. Документальный фильм так и называется — Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson ("Модный провал: Раздевая Джанет Джексон").

Фильм, само собой, расскажет, как развивалась карьера Джексон, но основная часть экранного времени посвящена нашумевшему выступлению с Тимберлейком. Основной повод для споров, которые породил тот инцидент, — насколько по-разному данный эпизод сказался на репутации и карьере двух звезд и как по-разному восприняла его публика. Если Джастин продолжил стремительно двигаться к пику популярности, то Джанет столкнулась с шеймингом: СМИ откровенно смеялись над певицей. И это при том, что грудь артистки была видна всего-то долю секунды!

Итак, о чем же рассказывает фильм? Собрали несколько самых интересных моментов.





Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк

Джанет сталкивалась с травлей с детства

Как выясняется, к шеймингу артистке не привыкать. Она с 11 лет снималась в сериалах и говорит, что уже тогда чувствовала себя уязвимой из-за комментариев в адрес ее внешности. На съемках ситкома "Хорошие времена" девочке туго перевязывали грудь, чтобы она выглядела менее фигуристой. Для того же проекта ее как-то попросили похудеть.

Я немедленно подумала, что выгляжу недостаточно хорошо,

— вспоминает Джанет. По ее словам, доставалось ей и от самых близких: братья (их у Джексон было пятеро) упражнялись в остроумии, давая сестре прозвища вроде "ослица" или "кобыла".

Оголение на сцене было "почти" случайным

По версии фильма, в некоторой степени "обнаженка" во время дуэтного выступления Тимберлейка и Джексон была запланирована — но что-то пошло не так. Джастин в то время гастролировал по Европе, и у них с Джанет было мало времени для репетиций совместного выхода. Изначально возникла идея о том, чтобы в финале выступления Тимберлейк сорвал с партнерши юбку и она осталась бы в одном боди. Это должно было произойти как раз на строчке из хита Джастина Rock Your Body: "Спорим, что к концу этой песни ты будешь раздета". Потом решили, что "фокус" будет с верхней частью костюма певицы.

Как утверждает продюсер шоу, Джастин, Джанет и ее стилист перед выступлением встретились в гримерке и договорились, что Тимберлейк дернет Джексон за топ, под которым будет красный бюстгальтер. Однако вышло так, что он дернул топ вместе с бюстгальтером и грудь Джанет увидели все 140 миллионов телезрителей. Тот факт, что она была украшена серебристым аксессуаром в виде звезды, не оставил у большинства зрителей сомнений в том, что случайность не была случайной.





Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк

Тот самый момент не сразу заметили

Если верить создателям ленты, даже продюсеры шоу не сразу поняли, что произошло, пока на них не обрушился шквал звонков от СМИ. Сразу после выступления Джанет спешно покинула площадку, а Джастин извинился перед публикой за инцидент, но говорил в интервью, что "забавно получилось".

Как рассказывают авторы документального фильма, пресса тогда ополчилась на Джексон: все считали, что и она должна извиниться. Кроме того, именно ее заподозрили в том, что оголение было подстроено. В конце концов Джанет выпустила сразу два извинения и взяла на себя ответственность за неловкий инцидент. Но тогда певицу стали критиковать еще больше — за то, что ее реакция не была мгновенной. Позднее Джексон признавалась в интервью Опре: по ее мнению, ей не стоило извиняться за то, что было просто случайностью.





Джанет Джексон

Карьера Джексон оказалась под ударом после Суперкубка

Говорят, скандал был таким жарким, что привел даже к нескольким увольнениям в команде, готовившей шоу. Саму Джанет в прессе представили не в лучшем свете: таблоиды вовсю обсуждали ее формы, в одной статье говорилось, что у нее "совершенно обычная грудь женщины средних лет", в телешоу звезду упрекали в том, что она якобы уже не в том возрасте, чтобы раздеваться на сцене (между тем, певице было на тот момент 37 лет). Дошло до того, что продажи альбома Джанет Damita Jo упали, хотя ранее он отлично стартовал в чартах, радиостанции предпочли не ставить ее треки в эфир, а канал MTV перестал крутить ее клипы. В то же время карьера Джастина Тимберлейка была на взлете, и, согласно позиции авторов фильма, он вышел сухим из воды, дистанцировавшись от Джанет и всей ситуации. Более того, в 2018 году Тимберлейк снова пел на Суперкубке, а вот Джексон никогда больше в шоу не участвовала. Многие поклонники Джанет до сих пор считают, что именно Джастин поступил в этой ситуации неправильно, поскольку "опорочил" коллегу.

