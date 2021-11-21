Штрафы за некачественные коммунальные услуги предлагают увеличить
00:37 Автор: Светлана Заверняева
Законопроект: № 1143914-7
Ресурсоснабжающие организации хотят штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.
Сейчас за нарушения требований к качеству коммунальных услуг ресурсоснабжающую компанию могут оштрафовать на 5-10 тысяч рублей, а её руководителям грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи. Эти наказания не менялись с 2007 года.
Законопроект, разработанный группой депутатов, предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Авторы поправок считают, что действующие сегодня санкции к недобросовестным компаниям несопоставимы с нарушениями, и предлагают ужесточить ответственность.
Так, за первое нарушение организацию предлагается штрафовать на 30-50 тысяч рублей, а должностных лиц — на 5-10 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы для компаний составят 50-200 тысяч рублей, а для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей.
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Ранее законопроект одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству и рекомендовал палате принять его в первом чтении.
«Предлагаемые изменения позволят обеспечить максимальную защиту прав потребителей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также привлечь к ответственности недобросовестные РСО», — подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников. Его цитирует пресс-служба комитета.
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