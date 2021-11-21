Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка

Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка
Актер Валерий Гаркалин скончался от КОВИД 19 в больнице. Артист умер от последствий коронавируса 20 ноября. Ему было 67 лет. Вакцину он поставил еще летом, но она не спасла жизнь актера. Медики утверждают, что у Гаркалина не было антител. Причина в том, что у актера были сердечные заболевания, кроме того, он употреблял алкоголь.
Валерий Гаркалин «Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку. В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», — цитирует врача-пульмонолога Сергея Пурясева «Комсомольская правда». По словам Пурясева, прививка не исключает другие меры борьбы с заражением — ношение маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, самоизоляции.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы
Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины
Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой
Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой
Анастасия Решетова сильно растолстела
Анастасия Решетова сильно растолстела
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка
Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка
Какой будет зима 2021-2022: самые верные народные приметы
Какой будет зима 2021-2022: самые верные народные приметы
Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite
Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite
Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной франшизе»
Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной
Коруги: что нужно знать о японском массаже лица, который называют ручной пластической операцией
Коруги: что нужно знать о японском массаже лица, который называют
Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев на Украину и в Молдавию
Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев
10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) + релизы в Game Pass
10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) +

Топ на сегодня

Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в России
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Ольга Бузова не заметила Филиппа Киркорова
Ольга Бузова не заметила Филиппа Киркорова

Еще по теме

Валерий Гаркалин умер в больнице
У Валерия Гаркалина было огромное поражение легких
Валерию Гаркалину могут отрезать руку
Валерию Гаркалину пришлось делать срочную операцию