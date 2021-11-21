Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка

Актер Валерий Гаркалин скончался от КОВИД 19 в больнице. Артист умер от последствий коронавируса 20 ноября. Ему было 67 лет. Вакцину он поставил еще летом, но она не спасла жизнь актера. Медики утверждают, что у Гаркалина не было антител. Причина в том, что у актера были сердечные заболевания, кроме того, он употреблял алкоголь.Валерий Гаркалин «Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку. В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев», — цитирует врача-пульмонолога Сергея Пурясева «Комсомольская правда». По словам Пурясева, прививка не исключает другие меры борьбы с заражением — ношение маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, самоизоляции.