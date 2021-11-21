Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Справиться с намеченными планами, отказаться от дел, которые заведут в тупик и провести неделю успешно помогут подсказки старших Арканов. Знаки Зодиака благодаря прогнозу смогут привлечь успех и процветание, избежав досадных ошибок.

Таро-прогноз позволяет заранее узнать о том, какие события будут происходить в ближайшее время, и вовремя изменить планы. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не спешить во время знакомства с советами Арканов, чтобы не упустить ничего важного. Не стоит забывать и о том, что прогноз можно изменить, принимая решения, поэтому судьба будет в руках каждого из представителей зодиакальных созвездий.

Овен





Аркан «Мир» указывает Овнам на разрешение трудностей и обретение счастья. По этой карте можно смело заниматься решением сложных задач, оформлять документы и находить общий язык с окружением.

По карте «Суд» Овны смогут измениться внутренне, найти решение трудных вопросов и начать путь к новой цели. Привлечь удачу получится, если действовать честно и не пытаться обхитрить судьбу.

Карта «Отшельник» в раскладе указывает на необходимость на время оставить дела и заняться собой. Овны смогут провести время с пользой: восстановить силы, скорректировать планы и вовремя заметить допущенные ошибки, чтобы быстро их исправить.

Телец





Начало недели будет динамичным, однако Тельцам нельзя спешить. По карте «Колесо фортуны» события будут развиваться стремительно, однако для того, чтобы они были к лучшему, Тельцам важно понять суть происходящего, и лишь после этого действовать.

Аркан «Влюбленные» описывает ситуацию, когда нужно принять серьезное решение, меняющее жизнь. По этой карте Тельцам важно прислушаться к себе и не позволять посторонним вмешиваться.

По карте «Маг» Тельцам нужно использовать свой потенциал и не бояться активности. Карта сулит позитивные перемены, если Тельцы научатся высказывать свое мнение и искать новые пути для решения поставленных задач.

Близнецы





Карта «Верховная жрица» призывает Близнецов не спешить, принимая ответственные решения. Внимание к интуиции и предчувствиям помогут найти верный путь к успеху и уберегут от досадных промахов.

Карта «Дьявол» указывает на период, когда особенно важно оставаться в состоянии покоя. Близнецам в середине недели предстоит столкнуться с событиями, которые потребуют честности, поэтому так важно соблюдать правила и не потакать дурным чертам характера.

«Смерть» в раскладе — карта перемен. Они будут к лучшему, если Близнецы не станут сопротивляться происходящему и смогут оставить в прошлом старые цели и планы. Отказавшись от всего, что устарело, будет проще привлечь счастье и успех.

Рак





Ракам на этой неделе можно смело полагаться на интуицию. Аркан «Верховная жрица» указывает на необходимость прислушиваться к себе, принимая ответственные решения. Предчувствия помогут обойти стороной неприятности и привлечь удачу.

По карте «Маг» Раков ждут новые успехи. Аркан указывает на дела, которые вызовут интерес, и Раки смогут полностью раскрыть свой потенциал, занимаясь тем, что увлекает и дает возможность раскрывать новые грани своих возможностей.

Аркан «Иерофант» говорит о необходимости придерживаться правил и норм, чтобы не испортить себе репутации. По этой карте важно расставить приоритеты, чтобы вовремя выполнить важные дела и получить достойную награду.

Лев





По карте «Смерть» Львов на этой неделе ждет обновление. Аркан указывает на необходимость закрыть двери прошлого, чтобы получить доступ к новым возможностям и обретению счастья. Львам важно понять, что жизнь меняется, и чтобы перемены были к лучшему, важно отказаться от всего, что утратило актуальность.

Аркан «Мир» говорит о гармонии, благодаря которой получится преодолеть внутренние разногласия и найти путь к счастью. По этой карте Львы могут не переживать за будущее — в нем не будет места проблемам.

По карте «Колесница» Львы смогут достичь победы, если поторопятся. Аркан указывает на благоприятное время для активной работы и воплощения в жизнь смелых планов. Дела пойдут в гору, если использовать полученные ранее знания, а также продолжать обучение и развитие.

Дева





Аркан «Мир» сулит Девам завершение трудностей и обретение счастья. По этому Аркану становится проще найти общий язык с близкими и друзьями, начать что-то новое и увлекательное, а также обрести гармонию с внешним миром.

По карте «Сила» Девы смогут приступить к серьезным проектам и воплощать в жизнь смелые идеи. Совет карты — обуздать энергию и направить ее в мирное руло, чтобы достичь новых успехов и не навлечь неприятностей.

Карта «Императрица» указывает на благоприятные перемены, и Девы смогут наладить взаимоотношения с близкими, обрести истинную любовь, а также справиться с любыми трудностями, если не станут спешить и прислушаются к своей интуиции.

Весы





По карте «Дурак» Весам нужно оставаться бдительными, чтобы не допустить промахов, ведущих к проблемам. Аркан указывает на ситуацию, кода при кажущейся безмятежности Весы будут вовлечены в серьезные события, и принимать решения важно с умом.

Аркан «Смерть» предвещает перемены, которые предоставят новые возможности Весам. Для того, чтобы они были к лучшему, важно оставить прошлое за спиной и не тянуть за собой то, что уже отжило.

«Иерофант» в раскладе — карта, призывающая Весов воспользоваться накопленной мудростью, делиться знаниями и получать новые, найдя мудрого наставника. По этому Аркану важно принимать обдуманные решения, которые приведут к новым успехам.

Скорпион





Аркан «Дьявол» предупреждает Скорпионов о том, что ситуация может выйти из-под контроля, если не отдавать себе отчета в действиях и не контролировать эмоций. Душевные порывы будут мешать и могут завести в тупик, поэтому действовать нужно, опираясь на доводы разума.

По карте «Правосудие» Скорпионы получат результат приложенных ранее усилий. Аркан указывает на награду или порицание в зависимости от того, какой путь был выбран, и были ли действия честными.

Карта «Сила» указывает Скорпионам на необходимость прийти к гармонии между чувствами и разумом, чтобы справиться с важными задачами и не натворить бед. По этой карте справиться с трудностями будет легче, если поступать обдуманно и не бояться сложностей.

Стрелец





Аркан «Маг» призывает Стрельцов уделить внимание своим способностям и развивать их, чтобы преуспеть в делах. По этой карте важно верить в себя и не бояться преодолевать трудности, и тогда успех не заставит себя ждать

По карте «Повешенный» Стрельцам предстоит уделить внимание тем делам, которые не продвигаются, чтобы найти причину происходящего и устранить ее. Действовать нужно без спеки и внимательно изучать детали.

Карта «Смерть» указывает на невозможность повлиять на события — жизнь Стрельцов неизбежно изменится, и из нее уйдет все то, что должно остаться в прошлом. Оставив старые дела и планы, будет проще расширить горизонты и преуспеть в делах будущего.

Козерог





Аркан «Дьявол» указывает на необходимость противостоять злу и несправедливостью. Карта предупреждает лоб испытаниях, которые нужно пройти с честью, чтобы получить заслуженную награду.

Карта «Колесо фортуны» указывает на ситуацию, в которой Козероги уже были, но на этот раз придется приложить усилия, чтобы поставить точку. Аркан говорит о том, что без завершения дела невозможно двигаться дальше.

Карта «Умеренность» призывает Козерогов положиться на свою судьбу и не спешить. События будут развиваться медленнее обычного, но благодаря этому удастся исключить промахи и увидеть значимые для завершения работы детали.

Водолей





«Башня» в раскладе для Водолеев — карта, призывающая стойко встретить грядущие перемены. Аркан указывает на разрушение прежних концепций, и Водолеям предстоит изменить мировоззрение, чтобы обрести возможность двигаться и развиваться дальше.

По карте «Колесница» Водолеям не стоит медлить — судьба дарит уникальную возможность справиться с трудным делом или воплотить в жизнь смелые планы. Сил и навыков хватит, важно лишь не бояться перемен.

Аркан «Сила» говорит о возможности преодолеть сомнения и страхи, а также выбраться из затруднительного положения благодаря активной и честной работе. По этому Аркану смелость и честность будут вознаграждены, и Водолеи придут к успеху.

Рыбы





«Дурак» в раскладе для Рыб — карта, призывающая быть ответственными. По этому Аркану Рыбы должны внимательно следить за ходом событий, чтобы в нужный момент вступить в игру и получить достойную награду.

Аркан «Иерофант» говорит о мудрости и духовном росте. По этой карте Рыбы смогут стать наставниками или найти для себя мудрых покровителей, которые помогут разрешить сложные дела и остаться при этом с чистой репутацией.

Аркан «Дьявол» говорит об испытаниях воли, которые Рыбам предстоит пройти для преодоления темной стороны характера. Им понадобятся смелость, умение принимать мудрые решения и отказ от всего, что несет разрушение.