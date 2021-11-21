У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке за ущерб от пожара

У ангарчанина изъяли автомобиль ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке за ущерб от пожара по его вине. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В Ангарский городской суд обратилась гражданка, у которой пострадала внешняя отделка дома из-за пожара, случившегося на соседнем участке. Из-за высоких температур сайдинг и кровля ее дома пришли в негодность. Установлено, что в возгорании гаража виновен собственник соседнего участка. Суд постановил взыскать с гражданина 194 тысячи рублей в пользу потерпевшей. Исполнительный лист поступил на исполнение в Ангарский районный отдел судебных приставов.

В добровольном порядке оплатить задолженность мужчина не спешил. Когда судебные приставы приехали к нему домой, гражданин общаться с ними отказался. Тогда судебные приставы провели обход придомовой территории и обнаружили машину, принадлежащую должнику на праве собственности.

Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля марки ВАЗ 21099 1999 года выпуска. Машину изъяли и поместили на специализированную стоянку. После истечения десятидневного срока, предоставленного для обжалования постановления о наложении ареста, имущество будет передано на реализацию. Вырученные от его продажи деньги перечислят взыскателю в счет погашения задолженности.