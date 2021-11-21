У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)

39-летний фигурист Евгений Плющенко поделился домашним видео с сыном. Спортсмен отдыхает дома перед началом сезона ледовых шоу. Вскоре мужу 46-летней Яны Рудковской придется много времени проводить на работе, поэтому он пытается сполна насладиться общением с родными. На этот раз спортсмен записал трогательный ролик с участием годовалого сына Арсения. Мальчик комфортно расположился на полу, собираясь съесть печенье, которое держал в руках. Однако к малышу сразу же прибежали звездные питомцы — собаки начали пытаться забрать лакомство у крошки. Животным быстро удалось воплотить задуманное — и они вдвоем убежали с печеньем. Арсений сначала попробовал повозмущаться, но потом всё же передумал. «Нету, все утащили собачки печеньку. Тю-тю. Но ничего, ты угостил», — слышен закадровый голос звездного отца. Мальчик сразу перестал обижаться на любимых питомцев и был готов к новым приключениям. «В большой семье клювом не щёлкай, Арсюха!» — сообщил Евгений. «Какой милаш!», «Это можно смотреть до бесконечности», «Смешные такие», «Одно умиление! Сладкий мальчишка!», «Сладкий мальчуган! Радость мамы и папы! Расти здоровым и счастливым!», «Какое же это счастье», — написали фолловеры.