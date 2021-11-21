Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара. Вечером 18 ноября в квартире артистки произошел пожар. Возгорание началось в комнате артистки на втором этаже двухуровневых апартаментов на Ратной улице. Хлебникова получила сильные ожоги тела и дыхательных путей. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ. Состояние артистки оценивается как тяжелое. Сильно обгорело лицо. Медики отмечают, что в прежнем виде певицу, скорее всего, уже не увидят.Марина Хлебникова «Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — цитирует ТАСС экстренные службы. Добавим, ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Накануне в квартире делали ремонт.