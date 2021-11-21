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Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой

Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой
Певица Марина Хлебникова оказалась в реанимации после пожара. Вечером 18 ноября в квартире артистки произошел пожар. Возгорание началось в комнате артистки на втором этаже двухуровневых апартаментов на Ратной улице. Хлебникова получила сильные ожоги тела и дыхательных путей. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского и подключили к ИВЛ. Состояние артистки оценивается как тяжелое. Сильно обгорело лицо. Медики отмечают, что в прежнем виде певицу, скорее всего, уже не увидят.
Марина Хлебникова «Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — цитирует ТАСС экстренные службы. Добавим, ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Накануне в квартире делали ремонт.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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