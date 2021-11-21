В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»

В интернете создан новый портал «Иркутская история». Там уже можно посмотреть первое видео «От Похабова до первой печати. 1661-1700 годы». Проект посвящен 360-летию областного центра. Его удалось реализовать в рамках конкурса инициатив Иркутского городского форума молодежи 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Илья Мершеев, начальник отдела по молодежной политике администрации города:

— При поддержке отдела по молодежной политике администрации города был создан онлайн-курс «Краткая история Иркутска». Его автор – победитель конкурса проектов Иркутского городского форума молодежи 2020 года Иван Попов. Первый ролик из курса уже размещен на новом портале. Всего будет опубликовано шесть видеоматериалов, охватывающих историю Иркутска с даты основания до 1939 года.