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В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»

В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»

В интернете создан новый портал «Иркутская история». Там уже можно посмотреть первое видео «От Похабова до первой печати. 1661-1700 годы». Проект посвящен 360-летию областного центра. Его удалось реализовать в рамках конкурса инициатив Иркутского городского форума молодежи 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Илья Мершеев, начальник отдела по молодежной политике администрации города:
— При поддержке отдела по молодежной политике администрации города был создан онлайн-курс «Краткая история Иркутска». Его автор – победитель конкурса проектов Иркутского городского форума молодежи 2020 года Иван Попов. Первый ролик из курса уже размещен на новом портале. Всего будет опубликовано шесть видеоматериалов, охватывающих историю Иркутска с даты основания до 1939 года.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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