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В Иркутске провели усиленную уборку улиц и общественных пространств после снегопада

В Иркутске провели усиленную уборку улиц и общественных пространств после снегопада

В Иркутске провели усиленную уборку улиц и общественных пространств от снега. В ней задействовали более ста человек и восемь единиц техники. Всего в порядок приводят 107 парков, скверов и бульваров, находящихся на содержании МКУ «Городская среда», сообщает пресс-служба администрации областного центра.

«Первоочередное внимание уделяется лестницам и транзитным зонам с повышенным пешеходным движением. На скользких поверхностях проводится подсыпка песка, затем материал удаляется. Использование соли и других реагентов на общественных озелененных территориях запрещено», — сообщили в МКУ «Городская среда».

Кроме того, на улицах города работали более ста сотрудников и свыше 20 единиц техники МУП «ИркутскАвтодор». На уборку дворовых территорий вышли 788 дворников.

Силами муниципального предприятия выполняется очистка от снега и наледи основных улиц во всех округах города. Также проводится уборка остановок и противогололедная обработка.

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По материалам: irk

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