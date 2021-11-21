В Китае показали динамичный электрокроссовер в 5 раз дешевле Tesla

Вадим Карасев

На автосалоне в Гуанчжоу презентовали электрический кроссовер BYD Yuan Plus. Стоимость автомобиля будет почти в 5 раз меньше, чем у аналогичного по классу Tesla Model X, а показатели динамики у него оказались лучше, чем у большинства обычных машин с ДВС в этой ценовой категории.

Новинка построена на новой платформе BYD 3.0 — это компактный внедорожник с впечатляющими для его класса показателями. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,3 сек., двигатель развивает до 203 л. с. и обладает пиковым крутящим моментом 310 Нм. Дизайном интерьера занимался Мишель Паганетти, ранее работавший в Daimler над моделями Mercedes.

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Главной особенностью машины стала ее цена. Планируется продавать младшую версию с запасом хода 430 км за $20 тысяч. Для сравнения: базовая модель Tesla Model X стоит $95 тысяч. Если доплатить за BYD Yuan Plus еще $5000, максимальная дальность поездки без подзарядки составит уже 510 км (емкость батареи 60,5 кВт*ч вместо 50,1 кВт*ч).

Предзаказы на новинку стартуют с 1 января 2022 года, первые товарные автомобили будут доставлены покупателям в течение первого квартала.

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