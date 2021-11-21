В Ленинском округе Иркутска в 2021 году благоустроили пять общественных пространств

В 2021 году в Ленинском округе Иркутска благоустроено пять общественных пространств. Это Сад Томсона (2 этап), территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а, общественное пространство на ул. Розы Люксембург, 227, 229, сквер по ул. Шахтерская и сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовой. Все пространства благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Накануне территории осмотрел мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Наталья Цибанова, глава Ленинского округа:

— В 2021 году Ленинский округ заметно преобразился. Нам вместе с жителями и депутатами удалось благоустроить сразу пять общественных пространств. Отдельного внимания заслуживает сквер на Узловой. После реконструкции вместо металлической композиции с тюльпаном установили навигационную стелу с названиями жилых районов Ленинского округа. В дополнение к ним на территории обустроены тропинки, установлены скамейки и разбиты клумбы. Стилистика стелы перекликается с ранее установленным знаком на въезде в Ленинский округ в районе Иркутного моста. Своя гордость появилась и в Жилкино. Здесь завершен сквер на улице Шахтерской. Получилось качественное, разноформатное, интересное пространство для семейного отдыха. Для детей установлены игровые комплексы, площадка для занятий спортом, качели.

Всего в Иркутске в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустроено 17 парков и скверов, из них два — по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексно благоустроили 54 дворовых территории.

Руслан Болотов:

– Благодаря президенту нашей страны проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года. А это значит, что в следующем году продолжим комплексное обновление общественных пространств Иркутска. Важно, что эта работа каждый год ведется совместно с горожанами. Жители сами выбирают территории, участвуют в их проектировании. К примеру, сегодня уже известно, что в 2022 году в Ленинском округе начнется один из самых амбициозных проектов — реконструкция «Комсомольского парка». В нем выросло несколько поколений горожан и сегодня у нас есть возможность создать на его базе уникальное городское пространство, к этому и будем стремиться!