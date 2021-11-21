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В России хотят принять единые стандарты размещения дорожных камер

В России хотят принять единые стандарты размещения дорожных камер

00:27  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1208818-7



К дорожным камерам предлагают ввести единые требования. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Документ, внесённый группой сенаторов, в том числе вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и главой Комитета палаты регионов по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом, предлагает дать Правительству право определять стандарты размещения дорожных камер.

Как ранее сказал один из авторов инициативы Андрей Клишас в интервью «Парламентской газете», сегодня единые обязательные требования к дорожным камерам отсутствуют. Этот факт зачастую порождает большое число необоснованных штрафов за несовершённые правонарушения. При этом доказать свою невиновность или некорректную работу средства фиксации водителям бывает очень сложно.


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Как рассчитывают законодатели, в случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения.

Законопроект уже поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству и рекомендовал его к принятию в первом чтении.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#ПДД #авто


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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