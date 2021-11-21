Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин

В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин

В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин

Вот уже несколько дней в сети обсуждают новый скандал с участием люксового бренда в Китае. На этот раз критике подвергся Dior, а причиной стала фотография китайской модели с сумкой Lady Dior, которая была размещена на выставке бренда, проходящей в Шанхае.

В газете Beijing Daily даже вышла разгромная статья под названием "И это азиатская женщина в глазах Dior?". В ней утверждалось, что на фото китайскую девушку постарались представить в максимально невыгодном свете.

Жуткие глаза, мрачное лицо и доспехи в стиле династии Цин,

— так описали снимок в статье, заявив, что он заставляет китайскую публику "чувствовать себя неуютно".


Раскритиковали и веснушки на лице модели, так как в Китае красивой считается бледная кожа. Стоит отметить, что фотография сделана местной фотохудожницей Чэнь Мэн, однако автора в статье взяли под защиту.

Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира,

— отмечается в публикации.

Многие пользователи сети в Китае согласились с такой оценкой фотографии. Официально ситуацию Dior еще не комментировал, но сообщалось, что снимок с выставки все-таки убрали.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда западные люксовые бренды попадают в неприятные ситуации на китайском рынке. В 2018 году разгорелся скандал и с участием Dolce & Gabbana — итальянский бренд раскритиковали за серию видео, которые должны были показать связь Китая и Италии. Но изображение модели, которая пытается есть итальянские блюда палочками, в Китае сочли оскорбительным и даже объявили бренду бойкот. В итоге дизайнерам пришлось извиняться за такую кампанию.


Реклама Dolce & Gabbana

У Dior сейчас ситуация тоже непростая, ведь, кроме этой конфликтной ситуации в Китае, репутацию бренда может подпортить и коллаборация с рэпером Трэвисом Скоттом, который, в свою очередь, оказался под огнем критики из-за плохой организации фестиваля Astroworld. На мероприятии из-за давки, по последним данным, погибло десять человек, в том числе ребенок (сначала говорили о восьми жертвах, но еще несколько пострадавших затем скончалось в больнице).

Скотта обвиняют и в неподобающем поведении, так как он не остановил свое выступление, когда началась давка. На него и рэпера Дрейка, который также выступал на фестивале, уже подали в суд пострадавшие. Пока Dior был вынужден перенести запуск коллекции со Скоттом.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке за ущерб от пожара
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к президенту против QR-кодов
В Усолье-Сибирском задержали организатора записи обращения к
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
На The Game Awards покажут новый трейлер сериала по Halo
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Как понять, что человек — твоя судьба: 8 важных знаков
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Модная битва: Жанель Монэ против Ирины Чайковской
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа
Ольга Бузова пролила немало слез из-за МХАТа
Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь
Наталья Рудова заявила, что ей не нравится большая грудь
Ксения Собчак жестко прошлась по коучам с Рублевки
Ксения Собчак жестко прошлась по коучам с Рублевки
Digital Foundry: Сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: Сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и
Инсайдер: Compulsion Games работает над двумя эксклюзивами Xbox
Инсайдер: Compulsion Games работает над двумя эксклюзивами Xbox

Топ на сегодня

Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual

Еще по теме

Dior создал велосипед стоимостью $3200
20-летняя модель надела прозрачную юбку от Dior на вечеринку (фото)
В ЦУМе открылось три корнера Dior
Канны-2021: Белла Хадид, Карла Бруни, Айрис Лоу и другие звезды на ужине Dior