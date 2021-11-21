В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин

Вадим Карасев

Вот уже несколько дней в сети обсуждают новый скандал с участием люксового бренда в Китае. На этот раз критике подвергся Dior, а причиной стала фотография китайской модели с сумкой Lady Dior, которая была размещена на выставке бренда, проходящей в Шанхае.

В газете Beijing Daily даже вышла разгромная статья под названием "И это азиатская женщина в глазах Dior?". В ней утверждалось, что на фото китайскую девушку постарались представить в максимально невыгодном свете.

Жуткие глаза, мрачное лицо и доспехи в стиле династии Цин,

— так описали снимок в статье, заявив, что он заставляет китайскую публику "чувствовать себя неуютно".





Раскритиковали и веснушки на лице модели, так как в Китае красивой считается бледная кожа. Стоит отметить, что фотография сделана местной фотохудожницей Чэнь Мэн, однако автора в статье взяли под защиту.

Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира,

— отмечается в публикации.

Многие пользователи сети в Китае согласились с такой оценкой фотографии. Официально ситуацию Dior еще не комментировал, но сообщалось, что снимок с выставки все-таки убрали.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда западные люксовые бренды попадают в неприятные ситуации на китайском рынке. В 2018 году разгорелся скандал и с участием Dolce & Gabbana — итальянский бренд раскритиковали за серию видео, которые должны были показать связь Китая и Италии. Но изображение модели, которая пытается есть итальянские блюда палочками, в Китае сочли оскорбительным и даже объявили бренду бойкот. В итоге дизайнерам пришлось извиняться за такую кампанию.





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У Dior сейчас ситуация тоже непростая, ведь, кроме этой конфликтной ситуации в Китае, репутацию бренда может подпортить и коллаборация с рэпером Трэвисом Скоттом, который, в свою очередь, оказался под огнем критики из-за плохой организации фестиваля Astroworld. На мероприятии из-за давки, по последним данным, погибло десять человек, в том числе ребенок (сначала говорили о восьми жертвах, но еще несколько пострадавших затем скончалось в больнице).

Скотта обвиняют и в неподобающем поведении, так как он не остановил свое выступление, когда началась давка. На него и рэпера Дрейка, который также выступал на фестивале, уже подали в суд пострадавшие. Пока Dior был вынужден перенести запуск коллекции со Скоттом.

Надя Бесчетникова