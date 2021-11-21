В Совбезе заявили об увеличении числа мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС через РФ

18:50 Автор: Кристина Стащенко

Увеличился поток мигрантов, которые через Россию пытаются попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий для жизни. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности Александр Гребенкин в интервью «Российской газете».

«Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни», — сказал он.

По словам Гребенкина, основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки.

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Он уточнил, что ежегодно на государственной границе выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше шести тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска. «В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен», — сообщил Гребенкин.

Кроме того, он отметил, что не снижается количество попыток контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, товаров, грузов и стратегического сырья, а также санкционной и контрафактной продукции.

По его словам, ФСБ совместно с МВД, Минобороны, Федеральной таможенной службой, Росгвардией и другими ведомствами реализуют планы по противодействию терроризму и трансграничной преступности. «С 2018 года по настоящее время на различных участках государственной границы проведено более 20 специальных пограничных операций», — резюмировал Гребенкин.





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Также в Совете безопасности отметили возросшие риски провокаций на крымском направлении со стороны Украины.

Также отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов для нелегальной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.

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